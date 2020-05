Týdny tréninku nepřijdou vniveč, raduje se Darida z restartu bundesligy

„Jsem samozřejmě rád, že zase můžeme hrát zápasy. Že teď těch pár týdnů, co jsme se připravovali, nepřijde vniveč a že za chvilku zase budeme na hřišti,“ uvedl Darida v audionahrávce od hráčské agentury Sport Invest.



Německé týmy začaly po koronavirové karanténě jako jedny z prvních v Evropě s tréninkem a postupně se vrátily ke společné přípravě. Vláda ve středu souhlasila, aby se znovu rozběhly zápasy první a druhé bundesligy. Začne se 15. května.



„Co se týče přípravy, tak myslím, že po fyzické stránce problém nebude, protože už nějaký ten týden trénujeme. Ale zatím to všechno bylo bez soubojů. Takže asi to bude chtít, abychom nějaký den dostali ještě i na tuhle přípravu. Věřím, že do zápasu určitě budeme připravení,“ prohlásil Darida, jehož celku patří v tabulce 13. místo.

Mrzí ho, že se bude muset hrát před prázdnými stadiony. „Zápasy bez diváků nemám rád. Diváci a fanoušci dělají atmosféru zápasů, zvlášť tady v bundeslize, kde je na každém stadionu vyprodáno. O tuhle atmosféru bohužel přijdeme. Ale nedá se nic dělat, musíme to brát tak, jak to je. Přece jenom nakonec nás bude i spousta diváků sledovat v televizi, takže se určitě musíme snažit pro ně, aby se na ty zápasy dalo koukat,“ doplnil Darida.