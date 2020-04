Během karantény si užil syna. Návrat na hřiště byl pro Daridu těžký

Devětadvacetiletý středopolař musel v druhé polovině března na čtrnáct dnů do karantény.

Spoluhráč Maxmilian Mittelstädt měl pozitivní test na koronavirus. Všichni hráči z kádru se tak na dva týdny museli zavřít doma.

„Udělali nám v Hertě testy, až na toho jednoho jsme nikdo nebyl pozitivní. Pak jsme podstoupili druhé kolo a testy byly opět negativní u všech hráčů,“ poznamenal Darida.

Doma si nestěžoval. „Aspoň jsem mohl s rodinou, s ročním synem,“ podotkl.

„I díky tomu mi karanténa utekla docela rychle. Kluk dělá první krůčky, s rodinou jsme si to užívali. Jen škoda, že jsme nemohli aspoň na procházku, to nám chybělo. Ale vůbec ty dva týdny nebyly špatné.“

Darida o koronaviru v Německu "Tady to ze začátku brali trošku jinak, neříkám na lehkou váhu, ale ta opatření nebyla tak rychlá a do dneška ani tak přísná jako jsou v Česku. Oni pořád mluvili o tom, že mají velmi dobré zdravotnictví, spoustu intenzivních lůžek s ventilátory a že budou zvládat nápor i mnoha set těžce nakažených lidí. Myslím, že se ukazuje, že měli pravdu. Když se člověk podívá na tu smrtnost, tak Německo si vede velmi dobře. Péče o pacienty je tady výborná, proto ta přísná opatření nebyla nutná."

Pak se se spoluhráči vrátil do tréninku, přípravu mohli v Německu absolvovat aspoň ve skupinkách po osmi. Už v minulých dnech najeli na režim, který hráči v české lize teprve začnou v pondělí.

„Trénink je bezkontaktní, což je složitější. Nemůžeme mít žádné formy her na malém hřišti, žádná pozička, nic,“ říká.

Od minulého pondělí má Hertha nového trenéra Bruna Labadiu. Někdejší známý útočník Kaiserslauternu, Bayernu či Brém, je čtvrtým koučem Herthy v současném ročníku.

„Aspoň má čas nám ukázat, co si představuje. Trénink je rozdělený na defenzivní, ofenzivní část a taktické věci. Další část tréninku je zaměřena na fyzičku,“ popsal Darida.

Přestože během karantény jezdil na rotopedu a cvičil, návrat na trávník pro něj byl těžký.

„Doma jsme sice trénovali, ale nebyl to běh a trénink s míčem. Spíš jsem se mohl jen udržovat, abych z toho nevyšel a ty první tréninky zvládal. Chvilku to trvalo, ale myslím, že po tom týdnu jsme všichni zpátky v režimu před karanténou. Tréninky mají kvalitu a vypadá to dobře,“ prohlásil Darida.

Nový kouč Labbadia si po příchodu hned získal veřejnost, když se vzdal platu do doby, než bundesliga znovu začne.

„Ukázal, že fotbal nedělá pro peníze, ale pro radost,“ podotkl Darida.

„Po týdnu je vidět, že ví, co chce. Myslím, že pokud budeme plnit všechno, co si přeje, tak s ním můžeme být úspěšní.“

Zatím si však neví, kdy soutěž bude pokračovat. V Německu měli plán už v první polovině května, což zřejmě neklapne.

„Vedení nám řeklo, že máme jakoby letní přestávku, přichází nový trenér a je to pro nás nový impulz. Pokud bude všechno klapat, chtěli bychom rychle nasbírat pár bodů, abychom neměli nějaký problém s bojem o záchranu.“