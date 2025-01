Už se to láme, já vím. Darida o životě v Řecku, kočkách a návratu domů

Pokud by se hrála řecká liga, možná by Darida z konkurenčního Arisu dostal po čuni, protože by se nesmiřitelným fanouškům mohlo zdát, že provokuje. Ale pekelné derby bylo v neděli. Skončilo 0:0 a vášně se dávno zklidnily: „Kdybych se bál, nepůjdu sem. A určitě ne se synem.“

Čiperného Andrease, který si objedná croissant s čokoládovou náplní, poslouchá a každou chvíli o něčem povídá, vyzvedl po poledni v anglické školce. Sám měl po tréninku a než se vydal domů, na poklidné předměstí Thermi, hodinku poseděl a poklábosil.