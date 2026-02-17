Stabilita, mentalita, výkonnost. Coufala si v Hoffenheimu považují, má nový kontrakt

Autor:
  17:57
O víkendu proti Freiburgu přihrál na dva góly, o dva dny později fotbalový reprezentant Vladimír Coufal z Hoffenheimu slavnostně pózoval se sportovním ředitelem Andreasem Schickerem a svým dresem s číslem 34. Stalo se tak poté, co třiatřicetiletý pravý obránce s bundesligovým klubem prodloužil smlouvu. „Vlad je důležitou součástí našeho týmu jak na hřišti, tak i mimo něj,“ zdůraznil Schicker.
Obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal se snaží přihrát přes Harryho Kanea z...

Obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal se snaží přihrát přes Harryho Kanea z Bayernu. | foto: AP

Fisnik Asllani z Hoffenheimu slaví gól, u kterého asistoval Vladimír Coufal...
Křídelník Bayernu Luis Díaz hlavičkuje směrem k bráně Hoffenheimu. Situaci...
Andrej Kramarič z Hoffenheimu slaví vstřelený gól mezi českými hráči Robinem...
Hoffenheimský záložník Wouter Burger (vlevo) slaví svůj gól s Vladimírem...
18 fotografií

Díky dvěma přesným centrům na hlavy spoluhráčů Asllaniho a Kabaka se Coufal stal nejstarším hráčem, který v současném ročníku bundesligy v jednom utkání zaznamenal dvě asistence. Celkově mu jich statistici napočítali za letošní sezonu už sedm, což je skvělé číslo.

Právě i díky Coufalovi je Hoffenheim po dvaadvaceti kolech překvapivě třetí, což by mu na konci sezony zajistilo účast v Champions League.

Přitom český bek byl pro Hoffenheim tak trochu nouze, po vypršení smlouvy ve West Hamu dorazil loni v létě až v srpnu krátce před startem sezony, aby nahradil zraněného Valentina Gendreye.

„Je zkušený, má stabilní výkonnost, díky němu máme pravou stranu vyřešenou,“ cituje klubový web Schickera.

„Je správným profesionálem, má skvělou mentalitu, přebírá zodpovědnost, jde příkladem a je také vzorem pro naše mladší hráče. Jsme velmi rádi, že s ním můžeme pokračovat v naší společné cestě, protože Vlad je v našich plánech absolutní jistotou.“

Coufal je odchovancem ostravského Baníku, kde ho však v dorostu nechtěli. Přes Hlučín se dostal do Opavy, odkud si ho na zkoušku vytáhla Sparta, ale nakonec v září 2012 zamířil do Liberce. Po šesti letech si ho trenér Jindřich Trpišovský vzal do Slavie.

Z ciziny už se ozývají. Coufal exkluzivně o pozici ve West Hamu, motivaci i Arábii

A za další dva roky jako osmadvacetiletý přestoupil za šest milionů eur do West Hamu. Tam hrál stabilně, ale po pěti letech mu neprodloužili smlouvu. Byl několik týdnů bez „práce“ a pak se v třiatřiceti dočkal dalšího lukrativního angažmá v Německu.

Jako když vás opustí holka, kterou milujete, říká Coufal o konci ve West Hamu

V Hoffenheimu okamžitě naskočil do základní sestavy a ještě v ní nechyběl. Ve svém čtvrtém utkání skóroval proti Bayernu (1:4), následně začal zapisovat asistence.

Jeho výborná forma je před blížící se baráží o postup na mistrovství světa skvělou zprávou pro reprezentačního kouče Miroslava Koubka.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Galatasaray vs. JuventusFotbal - - 17. 2. 2026:Galatasaray vs. Juventus //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.20
  • 3.40
  • 2.15
Dortmund vs. BergamoFotbal - - 17. 2. 2026:Dortmund vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
17. 2. 21:00
  • 2.17
  • 3.55
  • 3.49
Benfica vs. Real MadridFotbal - - 17. 2. 2026:Benfica vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
17. 2. 21:00
  • 3.28
  • 3.65
  • 2.22
Monaco vs. PSGFotbal - - 17. 2. 2026:Monaco vs. PSG //www.idnes.cz/sport
17. 2. 21:00
  • 6.46
  • 5.09
  • 1.46
Karabach vs. NewcastleFotbal - - 18. 2. 2026:Karabach vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
18. 2. 18:45
  • 7.86
  • 5.22
  • 1.40
Levante vs. VillarrealFotbal - 16. kolo - 18. 2. 2026:Levante vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
18. 2. 20:00
  • 4.38
  • 3.69
  • 1.84
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové...

Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

ONLINE: Galatasaray hostí Juventus, pak jdou do akce Real či Paris St. Germain

Sledujeme online
Francisco Trincao ze Sportingu Lisabon (vpravo) bojuje o míč s Kaluluem z...

Dva francouzské týmy proti sobě i soupeři z památného utkání v posledním kole základní části. Fotbalová Liga mistrů dospěla do play off, v úterý jsou na programu čtyři utkání. Jako první se představí...

17. února 2026  18:35

Stabilita, mentalita, výkonnost. Coufala si v Hoffenheimu považují, má nový kontrakt

Obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal se snaží přihrát přes Harryho Kanea z...

O víkendu proti Freiburgu přihrál na dva góly, o dva dny později fotbalový reprezentant Vladimír Coufal z Hoffenheimu slavnostně pózoval se sportovním ředitelem Andreasem Schickerem a svým dresem s...

17. února 2026  17:57

Výzva pro Anglii. Překoná v semifinálové účasti Španěly? Play off Ligy mistrů začíná

Gabriel Jesus z Arsenalu (druhý zprava) slaví se spoluhráči druhý gól proti...

Dvanáct semifinálových účastí za posledních deset let, z toho pět triumfů. Španělské fotbalové kluby jsou v moderní éře Ligy mistrů nejúspěšnější. Vyřazovací část letošního ročníku začíná právě v...

17. února 2026  16:49

Saka prodloužil smlouvu s Arsenalem. Bude nejlépe placeným fotbalistou týmu

Bukayo Saka (Arsenal) po vstřeleném gólu.

Anglický fotbalový reprezentant Bukayo Saka podepsal novou smlouvu s Arsenalem do roku 2031. Díky kontraktu bude nejlépe placeným hráčem klubu. Podle BBC si čtyřiadvacetiletý křídelní hráč vydělá 300...

17. února 2026  16:28

Máte na to názor? Tak vidíte, odešel Flick z rozhovoru. Barcelona cítí křivdu kvůli faulu

Barcelonští fotbalisté po inkasovaném gólu na 1:2 od Girony si stěžují u...

Ten moment z konce zápasu nechtěl rozebírat tak urputně, že se o něm stejně mluví nejvíc. Znovu je středem pozornosti Barcelona. A zcela po právu. Její trenér Hansi Flick dostával stejnou otázku...

17. února 2026  14:01

Když vyhrajeme, možná vyplatím odměnu, hlásí Hamza před speciálním zápasem

Pardubický fotbalista Jiří Hamza

Stoper Jiří Hamza je jednou ze zimních posil fotbalových Pardubic, s jejímž přínosem se počítalo spíš do budoucna. „Podle původní domluvy mi trenér Jan Trousil dával klidně půl roku na zapracování,“...

17. února 2026  9:41

Rangers a Celtic, už čtyřicet let. Rozbourají duopol Hearts s Fergusonem na telefonu?

Fotbalisté Heart of Midlothian během utkání s Rangers.

Říká se, že nikde na fotbalové planetě nevládne větší rivalita než mezi nimi. Ale stejně to už začíná být trochu nuda. Vlastně už je to nuda velmi dlouho. Nekonečně dlouho! Jakmile odstartuje skotská...

17. února 2026  7:17

De Sciglio do Hradce? Česká liga slavným veteránům nesedí, Danny či Mavuba varují

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Fotbalový Hradec Králové láká někdejšího italského reprezentanta Mattiu De Sciglia, který je volným hráčem. Pokud třiatřicetiletý pravý obránce skutečně podepíše smlouvu, bude to pro tuzemskou soutěž...

16. února 2026

Masopust: Klub legend? Jubilea mám rád! Liberec vnímá jako vilu s wellness

Liberecký Lukáš Masopust bojuje o míč s Vasilem Kušejem ze Slavie.

Minulý týden oslavil 33. narozeniny a poté vstoupil do Klubu legend. Lukáš Masopust odehrál v neděli svůj 300. zápas v české nejvyšší fotbalové soutěži a na postu stopera pomohl Liberci k čistému...

16. února 2026  17:30

Jen dvě výhry a sedm porážek. Galásek v Baníku skončil, tým povede Smetana

Ostravský trenér Tomáš Galásek

Přišel v říjnu, odkoučoval jedenáct ligových zápasů, jeden v domácím poháru a odešel. Tomáš Galásek už není trenérem fotbalistů Baníku Ostrava. Vedení klubu ho odvolalo po nedělní porážce v Liberci...

16. února 2026  16:53

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

VAR na rozcestí? Musíme se vyhnout mikroskopickým zásahům, tvrdí šéf sudích

Rozhodčí Simon Hooper zkoumá na videu situaci, na základě které následně...

I po šesti letech od chvíle, kdy se ta tři písmenka poprvé objevila ve fotbalových pravidlech, budí vášně. VAR. Dobrý sluha? Zlý pán? Nebo všechno dohromady? „Nesmíme zapomenout, proč jsme ho...

16. února 2026  16:25

Barcelona podala oficiální stížnost na sudí. Flick přiznal: Šel jsem do jejich kabiny

Strkanice v semifinále Copa del Rey mezi Barcelonou a Atlétikem Madrid.

Po čtvrtečním pohárovém výprasku 0:4 na půdě Atlétika Madrid fotbalová Barcelona hlasitě kritizovala výkon sudích. Jen u toho ale nezůstalo. V sobotu katalánský klub podal oficiální stížnost...

16. února 2026  14:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.