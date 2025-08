Coufal je oficiálně hráčem Hoffenheimu. Smlouvu ale podepsal pouze na jeden rok

Už je to oficiální. Reprezentační obránce Vladimír Coufal je novou posilou fotbalistů Hoffenheimu. V německém celku podepsal krátkodobou smlouvu na jeden rok jako náhrada za zraněného Valentina...

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

OBRAZEM: Z paliče šancí až po smlouvu v Lyonu. Jak se vyvíjela Šulcova kariéra?

Před třemi lety by tomu nejspíš sám nevěřil. Z Plzně odcházel na hostování do Jablonce s pověstí zbrklého paliče šancí. Teď Pavel Šulc přestoupil za čtvrt miliardy korun do Lyonu jako jeden z...