Coufal u gólu měsíce, nebo roku? Z jeho centru byly výstavní nůžky, trenér chválil

Minimálně měsíce, ale dost možná i roku!



Góly nůžkami, akrobaticky přes hlavu, jsou vždy výjimečné. Ale když se do míče opřete tak čistě a trefíte ho razantně do horního roku jako se to povedlo útočníkovi West Hamu Sébastienu Hallerovi, je to na medaili. Paráda!

„Seb to podobně zkouší v tréninku a teď mu to vyšlo i v zápase,“ pravil Coufal, který se na krásné brance podílel přesným centrem z pravé strany. „Byl to pro nás nesmírně důležitý moment, i když jsme samozřejmě zklamaní, že jsme nevyhráli,“ pokračoval nedávný slávista v rozhovoru pro klubová média.

West Ham, sedmý tým tabulky, v domácím prostředí s Crystal Palace pouze remizoval 1:1, i když hrál posledních dvacet minut utkání proti deseti.



„Soupeř byl ale hodně silný,“ uznal Coufal. „Fyzicky vyspělý, s výbornými protiútoky a nebezpečnými hráči v ofenzivě.“

Český obránce ale i proti rychlíkovi Zahovi, další z hvězd anglické Premier League, obstál.

„Po příchodu do Premier League už musel čelit několika skvělým soupeřům, výborným křídelníkům, ale svůj křest zvládl. Jsem s ním vážně spokojený,“ prohlásil trenér David Moyes.

Aby ne.

Od chvíle, kdy je Coufal součástí sestavy, West Ham prohrál jen ve dvou zápasech: v říjnu 1:2 na Liverpoolu a před dvěma týdny doma 1:3 s Manchesterem United.

Coufalovi přidala sebevědomí jeho anglická premiéra na Leicesteru, kde West Ham vyhrál 3:0. Tváří v tvář už během podzimu bránil rozjetého Sona z Tottenhamu, Maného z Liverpoolu, Grealishe z Aston Villy či třeba Sterlinga z Manchesteru City, s kterým měl tu čest už při loňském zápase Česka s Anglií.

Nepropadl tehdy a nepropadá ani teď. Naopak.

V průměru fauluje jen jednou za zápas a rozhodně se nezdráhá útočit: vždyť v počtu úspěšných centrů patří mezi deset nejlepších krajních obránců soutěže.



„Je to tvrďák, který miluje fotbal, naplno trénuje. Kariéru ve West Hamu odstartoval perfektně,“ těší Moyese.

Jen v posledních šesti zápasech Coufal svým spoluhráčům vytvořil třináct příležitostí, nejvíc z obránců v celé Premier League. A po svém příchodu už si připsal tři asistence: proti Tottenhamu, Manchesteru City a naposledy i tu nejpovedenější ve středečním zápase s Crystal Palace.

Tenhle přestup je zatím pro West Ham trefa.