„Přišla by mi škoda odejít od nedokončené práce,“ odpověděl na otázku, jestli nezvažoval vyřešit menší vytížení odchodem či hostováním. „Věřím své cestě a svému procesu. Snažím se dělat maximum, a pak už je na trenérovi, jak se rozhodne.“
Díky tomu, že tento týden se v Boloni koná finálový turnaj Davis Cupu, dorazil osobně povzbudit kolegy z tenisové reprezentace.
A také si našel čas na rozhovor pro iDNES Premium, v němž poutavě promluvil o životě i fotbale v Boloni, situaci ve Spartě, z níž do Itálie odešel, i reprezentaci.
Mám v povaze, že nechci při prvním problému utíkat, chci tady bojovat a zvládnout to. Vím, že na to mám, že tady můžu hrát a rozvíjet se.