Pohled Čecha z Liverpoolu: Anulování sezony by byla sportovní tragédie

Nebýt pauzy, kterou v březnu způsobila pandemie koronaviru, Liverpool už by byl šampionem. Od začátku sezony byl k nezastavení. Totálně dominoval a dlouho se zdálo, že možná ohrozí i jedinečnou sezonu Arsenalu, který v roce 2004 vyhrál ligu bez porážky.

I když nakonec jednou padl, v polovině března měl tým trenéra Jürgena Kloppa v tabulce pětadvacetibodový náskok. Dvě výhry ho dělily od celkového vítězství.

„Vyhráli by na sto procent,“ je přesvědčený Jaroš, brankář rezervního týmu. „Takže kdyby se náhodou měla sezona anulovat, byla by to sportovní tragédie,“ řekl v rozhovoru pro ČTK.

Aktuálně to nevypadá, že by se ročník neměl dohrát. Kluby v Premier League intenzivně řeší, jak sezonu znovu zahájit. Vymyslely plán, že soutěž dohrají na neutrálních hřištích, jen na vybraných stadionech. Návrat fotbalu má i podporu vlády, ovšem v době pandemie není nic jisté...

„Ze začátku tady možná trošku byly obavy, jak se všechno protahovalo a některé země rušily svoje ligy. Ale je plán, že se Premier League dohraje, chtějí to i ministři,“ potvrzuje Jaroš. „Takže teď se spíš všichni chystají, aby byli připraveni, až se začne trénovat a hrát.“

Mladý český gólman je v Anglii od roku 2017. Přišel ze Slavie a v Liverpoolu se postupně vypracoval mezi nejnadějnější brankáře v akademii. V osmnácti letech chytá za tým do třiadvaceti let, který je rezervou áčka. I když v letošní sezoně si kvůli zdravotním problémům moc nezahrál.

Šestnáctiletý brankář Vítězslav Jaroš (uprostřed) podepsal smlouvu s Liverpoolem. V mládežnickém týmu ho povede Steven Gerrard (vlevo).

„Chytil jsem na tréninku střelu zblízka a prohnul se mi loket. Tím, jak se natáhly vazy, utrhly kousek kosti. Musel jsem na operaci, a proto to tak dlouho trvalo,“ popsal. „Byl jsem mimo nějakých sedm měsíců, pak jsem další měsíc čekal na první zápas a zrovna, když už jsem se do toho začínal dostávat, přišel koronavirus.“



Kvůli zranění přišel i o letní turné v USA, kam měl odcestovat s Kloppovým výběrem. Za áčko krátce předtím nastoupil v přípravě proti Tranmere. Další starty ale zatím nepřidal, byť s prvním týmem už absolvoval několik desítek tréninků.

Třeba kolegu mezi tyčemi Alissona Beckera považuje za velký vzor. „Sympaťák, takový rodinný typ. Je klidný a skromný, na nic si nehraje, i když je nejlepší na světě,“ oceňuje Jaroš.

Dojem na něj udělaly i další hvězdy úřadujícího vítěze Ligy mistrů – útočníci Mohamed Salah a Sadio Mané i kouč Klopp. „Hráči jsou to určitě skvělí, stejně jako lidé. Tím, že pochází z, dá se říct, chudších zemí, dokážou si víc vážit toho, co mají teď,“ konstatoval Jaroš. „Trenér Klopp je také skvělý člověk a velká osobnost, každý ho tady respektuje.“

Zatím netuší, kdy se vrátí k tréninkům na hřišti. Doma stále pracuje na individuálních plánech. „Fotbal mi chybí hodně, protahuje se to. Bude těžké se dostat zase do fotbalových věcí s míčem a tak. Ale myslím, že každý se vrátí fyzicky připravený na sto procent,“ řekl Jaroš.

Koronavirové období tráví s anglickou rodinou, u které žije třetím rokem. „Je to lehčí, než kdybych bydlel někde sám v bytě, aspoň mohu být s někým. Dá se to zvládnout, ale je těžké být pořád doma, protože tady není situace úplně ideální. Každý dělá nějaká opatření, třeba se snaží chodit do obchodu jen jednou týdně nebo používat dezinfekce, když už se někam jde,“ přiblížil mládežnický reprezentant.