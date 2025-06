Brankář Vítězslav Jaroš by měl v nadcházející sezoně hostovat z Liverpoolu v Ajaxu Amsterdam. Podle listu De Telegraaf už se anglický šampion a nizozemský vicemistr na jeho přesunu domluvili....

Se zájmem sledoval, jak čeští mladíci statečně čelí našlapané Anglii. Sám byl pětadvacet let zpátky v jejich kůži. Na malém Euru v roce 2000 záložník David Jarolím vybojoval stříbro. Taky na...

Sezony ve fotbalových ligách skončily a týmy se pomalu připravují na letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude nejžádanějším...

Pamatujete film Svéráz národního lovu? Jakoby ústecký fotbal natočil další díl; svérázný klub v sobotu ulovil postup do Chance Národní ligy. Vítězství 2:1 v barážové odvetě nad Domažlicemi...

Reportérovi, který mu krátce po hattricku proti Slovincům (3:0) v prvním zápase malého Eura připomněl, že se o něj zajímá anglická Chelsea, suše odpověděl: „Asi by bylo něco špatně s jejich...

Konec sezony? Nikoliv. V USA odstartovalo mistrovství světa fotbalových klubů, které se poprvé hraje v novém formátu. Poběží od 15. června do 13. července 2025. V akci je 32 týmů, z toho 12...

Slováci na Euru do 21 let končí. Dál jdou Italové i Španělé, Portugalci koncertovali

Španělští fotbalisté porazili na mistrovství Evropy do 21 let Rumunsko 2:1 a postoupili do čtvrtfinále. Favorit přitom v Bratislavě dlouho prohrával a oba góly vstřelil až v závěru, kdy rumunské...