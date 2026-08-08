Vítek už patří Middlesbrough. United za gólmana získali sedm milionů liber

Součástí dohody má být opce na zpětný odkup pro Manchester a také 35 procent z dalšího přestupu.
Olomoucký odchovanec Vítek odešel do Manchesteru v roce 2020 jako šestnáctiletý. Za A-tým téměř dvoumetrový brankář nikdy v soutěžním zápase nechytal, od roku 2024 byl na hostováních ve čtvrté lize v Accringtonu, v Linci a v minulém ročníku v druholigovém Bristolu. V tamním klubu se mu dařilo a fanoušci i spoluhráči ho vyhlásili nejlepším hráčem sezony.
„Být tady je skvělé. Je to pro mě nová výzva, jsem nadšený z toho, že jsem hráčem Boro,“ uvedl Vítek na klubovém webu. „Zdejší projekt je velmi působivý, zřetelně tu vidíte ambice a to, kam chce klub směřovat. Mám radost, že jsem toho součástí,“ dodal vsetínský rodák.
Zatímco Bristol byl v minulé sezoně druhé anglické ligy dvanáctý, Middlesbrough sahal po postupu do Premier League. Dostal se až do finále play off, v němž prohrál 0:1 s Hullem. A o návrat do elitní ligy, v níž hrál naposledy v roce 2017, se bude tým ze severovýchodu Anglie pokoušet znovu.
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Vítek přestoupí z United do druhé ligy. Manchester si ale pojistil zpětný odkup
„Mise je jasná: dostat se do Premier League. Myslím, že každý v klubu tohle nastavení má, a já chci totéž. Už se nemůžu dočkat, až začneme,“ uvedl Vítek. Sezona Championship odstartuje příští týden.
Bývalý mládežnický reprezentant Vítek je druhým českým brankářem, jenž v tomto týdnu změnil dres v Anglii. Z portugalské Bragy do elitní Premier League přestoupil v pondělí o dva roky starší Lukáš Horníček, za něhož Newcastle zaplatí 30 milionů eur (asi 726 milionů korun). V anglické lize chytá také Antonín Kinský za Tottenham a členem Liverpoolu je Vítězslav Jaroš, který v minulé sezoně hostoval v Ajaxu Amsterodam.