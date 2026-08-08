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Vítek už patří Middlesbrough. United za gólmana získali sedm milionů liber

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  12:33

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Radek Vítek v dresu Bristol City před standardní situací. | foto: Profimedia.cz

Český fotbalový brankář Radek Vítek přestoupil po šesti letech z Manchesteru United do Middlesbrough, jenž v sobotu o jeho angažování informoval na oficiálním webu. Podle britských médií zaplatí druholigový klub za dvaadvacetiletého gólmana sedm milionů liber, přičemž s bonusy se může částka vyšplhat až na dvojnásobek (395 milionů korun).

Součástí dohody má být opce na zpětný odkup pro Manchester a také 35 procent z dalšího přestupu.

Olomoucký odchovanec Vítek odešel do Manchesteru v roce 2020 jako šestnáctiletý. Za A-tým téměř dvoumetrový brankář nikdy v soutěžním zápase nechytal, od roku 2024 byl na hostováních ve čtvrté lize v Accringtonu, v Linci a v minulém ročníku v druholigovém Bristolu. V tamním klubu se mu dařilo a fanoušci i spoluhráči ho vyhlásili nejlepším hráčem sezony.

„Být tady je skvělé. Je to pro mě nová výzva, jsem nadšený z toho, že jsem hráčem Boro,“ uvedl Vítek na klubovém webu. „Zdejší projekt je velmi působivý, zřetelně tu vidíte ambice a to, kam chce klub směřovat. Mám radost, že jsem toho součástí,“ dodal vsetínský rodák.

Zatímco Bristol byl v minulé sezoně druhé anglické ligy dvanáctý, Middlesbrough sahal po postupu do Premier League. Dostal se až do finále play off, v němž prohrál 0:1 s Hullem. A o návrat do elitní ligy, v níž hrál naposledy v roce 2017, se bude tým ze severovýchodu Anglie pokoušet znovu.

Vítek přestoupí z United do druhé ligy. Manchester si ale pojistil zpětný odkup

„Mise je jasná: dostat se do Premier League. Myslím, že každý v klubu tohle nastavení má, a já chci totéž. Už se nemůžu dočkat, až začneme,“ uvedl Vítek. Sezona Championship odstartuje příští týden.

Bývalý mládežnický reprezentant Vítek je druhým českým brankářem, jenž v tomto týdnu změnil dres v Anglii. Z portugalské Bragy do elitní Premier League přestoupil v pondělí o dva roky starší Lukáš Horníček, za něhož Newcastle zaplatí 30 milionů eur (asi 726 milionů korun). V anglické lize chytá také Antonín Kinský za Tottenham a členem Liverpoolu je Vítězslav Jaroš, který v minulé sezoně hostoval v Ajaxu Amsterodam.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 38 26 7 5 71:27 85
2. Manchester CityManchester City 38 23 9 6 77:35 78
3. Manchester UnitedManchester Utd. 38 20 11 7 69:50 71
4. Aston VillaAston Villa 38 19 8 11 56:49 65
5. LiverpoolLiverpool 38 17 9 12 63:53 60
6. BournemouthBournemouth 38 13 18 7 58:54 57
7. Sunderland AFCSunderland 38 14 12 12 42:48 54
8. BrightonBrighton 38 14 11 13 52:46 53
9. BrentfordBrentford 38 14 11 13 55:52 53
10. ChelseaChelsea 38 14 10 14 58:52 52
11. FulhamFulham 38 15 7 16 47:51 52
12. Newcastle UnitedNewcastle 38 14 7 17 53:55 49
13. EvertonEverton 38 13 10 15 47:50 49
14. Leeds UnitedLeeds 38 11 14 13 49:56 47
15. Crystal PalaceCrystal Palace 38 11 12 15 41:51 45
16. NottinghamNottingham 38 11 11 16 48:51 44
17. TottenhamTottenham 38 10 11 17 48:57 41
18. West HamWest Ham 38 10 9 19 46:65 39
19. Burnley FCBurnley 38 4 10 24 38:75 22
20. WolverhamptonWolves 38 3 11 24 27:68 20

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. - 7. : Postup - Evropská liga, 8. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

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