Vinícius opět středem pozornosti. Vyhodí tě, vysmál se mu Simeone při potyčce

„Simeone zas prohrál další vyřazovací zápas,“ utrousil ještě v komentářích na sociálních sítích Vinícius.
Zkrátka další zápas plný emocí.
Už během první půle, kdy celá lavička Atlétika vyskočila kvůli možné penaltě za ruku, šel Vinícius kolem a podle španělského deníku Marca ironicky provokoval: „V klídku, nebojte, penaltu dostanete.“
Což slyšel i Simeone, který mu sdělil, ať se soustředí na hru. „Bez obav, bude to penalta,“ přisadil si Vinícius.
A tak si od Simeoneho vyslechl vzkaz, který pak zachytily i kamery televize Movistar: „Šéf Florentino tě z Realu brzo vyhodí, pamatuj si to.“
Reagoval tak na spekulace o tom, že s brazilským křídelníkem dochází v klubu trpělivost a měl by odejít. I kvůli tomu, že je často ve Španělsku terčem rasistických urážek, na což si opakovaně stěžuje.
Není divu, že se to Viníciuse dotklo.
Když pak v osmdesáté minutě střídal, Simeone mu ukázal, ať poslouchá pískot a bučení fanoušků na stadionu v saúdskoarabské Džiddě. A rukama jako by naznačoval: Vidíš? Nevím, kdo je tu ten neoblíbený.
Načež na sebe ještě cosi pokřikovali, Vinícius chtěl po lavičce Atlétika vystartovat, ale zadrželi ho pořadatelé i spoluhráč Antonio Rüdiger. Na záznamu je vidět i Xabi Alonso, kouč Realu, jak svůj protějšek uklidňuje: „Věnuj se radši svému týmu,“ zaznělo.
A na tiskové konferenci celou věc zkritizoval. „Slyšel jsem, co Viníciusovi řekl, a nelíbilo se mi to. Nemůže si to dovolit, takové věci už jsou za hranou a postrádají fair play.“
Jinak utkání hodnotil pozitivně, díky gólům Federica Valverdeho a Rodryga postoupil znovu do finále, kde se stejně jako loni utká s Barcelonou, obhájcem trofeje. Ta už ve středu rozpárala 5:0 Athletic Bilbao.