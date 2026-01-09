Vinícius opět středem pozornosti. Vyhodí tě, vysmál se mu Simeone při potyčce

Autor:
  13:48
Ani tentokrát neunikl kontroverzi. Během semifinále španělského Superpoháru se Vinícius Jr. z Realu Madrid dostal opakovaně do slovní potyčky s Diegem Simeonem, koučem rivala z Atlétika. A když brazilský křídelník střídal, oba za své chování viděli žluté karty. „Co se stane na hřišti, má zůstat na hřišti, tohle ctím už od dětství,“ nehodlal argentinský trenér cokoli komentovat po porážce 1:2.
Vinicius Júnior po zkažené akci v zápase s Atléticem Madrid.

Vinicius Júnior po zkažené akci v zápase s Atléticem Madrid. | foto: Reuters

Raul Asencio z Realu Madrid (vlevo) bojuje o míč se Sorlothem z Atlética.
Hráči Realu Madrid oslavují vedoucí gól v semifinále španělského superpoháru.
Conor Gallagher,se snaží probít přes Judeho Bellinghama.
Sorloth z Atlética oslavuje gól, kterým v semifinále španělského superpoháru s...
12 fotografií

„Simeone zas prohrál další vyřazovací zápas,“ utrousil ještě v komentářích na sociálních sítích Vinícius.

Zkrátka další zápas plný emocí.

Už během první půle, kdy celá lavička Atlétika vyskočila kvůli možné penaltě za ruku, šel Vinícius kolem a podle španělského deníku Marca ironicky provokoval: „V klídku, nebojte, penaltu dostanete.“

Což slyšel i Simeone, který mu sdělil, ať se soustředí na hru. „Bez obav, bude to penalta,“ přisadil si Vinícius.

A tak si od Simeoneho vyslechl vzkaz, který pak zachytily i kamery televize Movistar: „Šéf Florentino tě z Realu brzo vyhodí, pamatuj si to.“

Reagoval tak na spekulace o tom, že s brazilským křídelníkem dochází v klubu trpělivost a měl by odejít. I kvůli tomu, že je často ve Španělsku terčem rasistických urážek, na což si opakovaně stěžuje.

Saúdská Arábie uvidí finále favoritů. Real zvládl derby a chystá se na Barcelonu

Není divu, že se to Viníciuse dotklo.

Když pak v osmdesáté minutě střídal, Simeone mu ukázal, ať poslouchá pískot a bučení fanoušků na stadionu v saúdskoarabské Džiddě. A rukama jako by naznačoval: Vidíš? Nevím, kdo je tu ten neoblíbený.

Trenér Atlética Diego Simeone nebyl spokejen s počínáním svých svěřenců v zápase proti Realu Madrid v semifinále španělského superpoháru.

Načež na sebe ještě cosi pokřikovali, Vinícius chtěl po lavičce Atlétika vystartovat, ale zadrželi ho pořadatelé i spoluhráč Antonio Rüdiger. Na záznamu je vidět i Xabi Alonso, kouč Realu, jak svůj protějšek uklidňuje: „Věnuj se radši svému týmu,“ zaznělo.

A na tiskové konferenci celou věc zkritizoval. „Slyšel jsem, co Viníciusovi řekl, a nelíbilo se mi to. Nemůže si to dovolit, takové věci už jsou za hranou a postrádají fair play.“

Skvělý Raphinha i kat Sparty. Barcelona je pár dnů před duelem na Slavii ve formě

Jinak utkání hodnotil pozitivně, díky gólům Federica Valverdeho a Rodryga postoupil znovu do finále, kde se stejně jako loni utká s Barcelonou, obhájcem trofeje. Ta už ve středu rozpárala 5:0 Athletic Bilbao.

9. ledna 2026  14:06

Vinicius Júnior po zkažené akci v zápase s Atléticem Madrid.

9. ledna 2026  13:48

