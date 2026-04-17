„Bylo mu osmnáct, když přišel jako kluk do kabiny Hamburku. Už tenkrát byl intelektem a přemýšlením úplně jinde,“ přikývne David Jarolím, bývalý fotbalový reprezentant, jenž Kompanyho před lety poznal jako spoluhráče a nyní ho coby expert i fanoušek pozorně sleduje právě na lavičce Bayernu: „Vystupuje suverénně. Jako výrazná osobnost, což v takovém klubu přesně potřebujete. Ví, kdy je dobré situaci odlehčit, a kdy naopak spíš přitlačit. Je cítit, že atmosféru okolo Bayernu změnil o sto osmdesát stupňů.“
Překvapilo by vás, kdyby sezonu, svou druhou v Německu, v květnu klidně korunoval ziskem treblu?
Tatínek Pierre, který v roce 1975 přišel do Evropy jako uprchlík ze Zairu, se před šesti lety stal prvním černošským starostou v Belgii.