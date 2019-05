Vinnie, prosím, nestřílej! Kompany neposlechl a přiblížil další titul

Celý stadion aplaudoval, on fanouškům mával zpátky a neudržel se. Po tvářích mu stékaly slzy. Odehrál svůj poslední domácí zápas v bledě modrém dresu?



Pokud ano, oblíbený kapitán Vincent Kompany si snad lepší loučení ani nemohl vysnít.



What a man

What a man

What a man

What a mighty good man







 1-0 力 #MCILEI #mancity pic.twitter.com/4PfKyK6En7 — Manchester City (@ManCity) 6. května 2019

Manchesteru City díky jeho výstavnímu vítěznému gólu proti Leicesteru (1:0) stačí k obhajobě prvenství v posledním nedělním kole v Brightonu získat stejně bodů jako Liverpool v domácím duelu s Wolverhamptonem.



Anglická liga Program a výsledky

„A to jste na mě všichni pokřikovali, ať nestřílím,“ čertil se naoko Kompany po rozhodujícím momentu pondělního večera.

Dvacet minut před koncem dostal míč od stoperského parťáka Laporteho, asi čtyřicet metrů od brány si ho pravačkou ťukl před sebe, a protože se k němu nikdo ze soupeřů ani náznakem nepřibližoval, měl čas i na druhý dotyk. Až potom vypálil nechytatelně do horního rohu.

„Když ten balon dostal, jen jsem říkal „Vinnie, prosím, hlavně nestřílej a přihraj,“ přiznal po zápase i trenér Pep Guardiola. A stejně přímo na hřišti reagovali útočníci Agüero či Sterling.



„Jsem snad dost starej na to, abych si nechal kecat do toho, kdy mám a nemám střílet, ne?“ pokračoval třiatřicetiletý Kompany s úsměvem. „Už patnáct let tohle dokola poslouchám od nejlepších záložníků, s kterými jsem hrál. Ale já jim vždycky tvrdil, že jednou takový gól dám.“

A vskutku: dokázal to v ten nejvhodnější moment.

Kompany je válečník, který nikdy nic nevypustí. Ukázkový kapitán i nesmírně inteligentní fotbalista. Zapáleně sleduje politiku a v Manchesteru během úspěšné sportovní kariéry zvládl dostudovat prestižní obchodní obor na místní univerzitě.

Gólová mašina City V devětadvaceti soutěžních zápasech na domácím stadionu nastříleli fotbalisté Manchesteru City v aktuální sezoně rovných sto gólů. Dalších 59 jich nasázeli na hřištích soupeřů.

V City kroutí jedenáctou sezonu a jako jediný ze současného kádru pamatuje i start úspěšné éry arabského šejka Mansúra. Pod ním klub z šedého (pod)průměru vyletěl mezi zářivou anglickou elitu a letos sahá už po čtvrtém titulu od roku 2012.

„Vincent je úžasný člověk a skvělá osobnost. Právě díky lidem jako je on, může být tenhle klub tak úspěšný,“ prozradil Guardiola.

S Kompanym bude i on v nejbližší době řešit nový kontrakt, protože ten současný belgickému hromotlukovi na konci sezony vyprší.

„Dáme si společně pivko a pobavíme se o tom, co bude pro obě strany nejlepší.“

Kompanyho slzy ovšem dost možná leccos naznačily. Nebo ne?