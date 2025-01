Můj kámoš Tonda. Brankářský parťák o drilu po tréninku, stravě i silné hlavě

Kde ho vidíte?

V Realu Madrid. Fakt. I když to zní asi bláhově. Navíc se učí španělsky, bude připraven, neztratí se tam. Když Tonda přišel k nám do Pardubic z Vyškova, z druhé ligy, taky by mnozí neřekli, že do dvou let bude v Premier League. A přece. Myslím, že Tottenham je pro něj mezistupeň, že ho čeká ještě větší klub.

Prý jste si navzájem sedli, jenže zároveň jste bojovali o místo v bráně.

Ať už chytal Tonda, nebo já, fakt jsme se navzájem podporovali. Nějaké naschvály? Kyselé obličeje? Nic takového. Seděli jsme vedle sebe v kabině a neustále rozebírali fotbal.

Třeba?

Představte si, že jsme se občas bavili o tom, jací jsou asi gólmani v Premier League. Jsou fakt tak kvalitní? Odskočení od nás? Zajímalo nás to srovnání. Takže když Tonda přestoupil do Tottenhamu, hned jsem mu psal: Tak co? Jsou lepší než my?