Belgický fotbalista kritizoval německý přístup k nemoci, pak se omluvil

Když koncem minulého týdne prvoligový Kolín nad Rýnem zveřejnil, že testy na koronavirus odhalily nákazu u dvou hráčů a fyzioterapeuta, Verstraete se pozastavil nad tím, proč do izolace šli jen postižení a ne celý tým.

Proč byli hráči testování až poté, kdy společně trénovali.

„Kontrolovali nás ve čtyři a před tím jsme spolu od devíti do tří trénovali a byli jsme opravdu v těsném kontaktu,“ postěžoval si šestadvacetiletý záložník belgické televizi VTM.

„Je to trochu bizarní. Fyzioterapeut se o nás několik týdnů staral a v posilovně trénoval s jedním z nakažených. Takže když říkají, že jsme s nimi nepřišli do kontaktu, tak to není docela pravda,“ zdůraznil Verstraete.

Přiznal, že se koronaviru obává především kvůli přítelkyni, která má dlouhodobé problémy se srdcem.

Nejspíš se u něj projevil i jiný přístup k nemoci v obou zemí, stejně jaké celkový vývoj pandemie. Německo patří k zemím, které ji zvládají nejlíp.

Zatímco v Belgii ligu už před víc než měsícem předčasně ukončili a vyhlásili mistra, aby pak čtyřikrát rozhodnutí odložili, v Německu se už připravují na start.

Letošní ročník bundesligu chtějí dohrát, pokud to jen trochu půjde.

Vypracovali podrobný koncept, za jakých podmínek by to šlo. I proto všichni hráči z první a druhé ligy včetně trenérů a jejich realizačních týmů podstoupili v minulých dnech plošně testy. Bylo jich 1724 a deset jich vyšlo pozitivně na covid-19. Tři z nich v Kolíně.

Nakažení hráči či členové týmu jsou v izolaci, ostatní projdou dalšími testy, ale do karantény hned nemusí celé mužstvo. To by se pak soutěž nikdy nedohrála a nemohla by začít vlastně ani na podzim.

„Místo abych v emocích dával rozhovor, měl jsem zavolat našemu lékaři, aby na moje otázky odpověděl. Nechtěl jsem zpochybnit přístup klubu,“ citoval Verstraeteho klubový web.

Jestli se bundesliga rozjede, o tom by měla vláda znovu jednat ve středu. Původní plán byl, že první ze zbývajících devíti kol by se odehrála už o víkendu 9. až 10. května. To nejspíš ještě neklapne, ale hrát by se mohlo už následující víkend.