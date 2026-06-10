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Velký návrat. Mourinho jde do Realu, klub za trenéra Benfice pošle 15 milionů eur

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  6:32aktualizováno  6:40
Jak znovuzvolený prezident Florentino Pérez při kampani slíbil, tak také činí. Do Realu Madrid přivádí trenéra Josého Mourinha. Španělský klub za příchod třiašedesátiletého kouče lisabonské Benfice zaplatí 15 milionů eur (asi 362 milionů korun). Portugalský klub o tom informoval na webu, Real se zatím nevyjádřil.
JDI DÁT GÓL. Trenér José Mourinho posílá brankáře Anatolije Trubina do...

JDI DÁT GÓL. Trenér José Mourinho posílá brankáře Anatolije Trubina do šestnáctky Realu Madrid. | foto: Reuters

José Mourinho na lavičce Benfiky.
Vinicius Júnior si v zápase s Benfikou stěžoval na rasismus ze strany domácích...
José Mourinho, portugalský kouč Benfiky Lisabon slaví čtvrtý gól do sítě Realu...
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Mourinho už v Realu působil v letech 2010 až 2013 a získal s ním jeden titul. O jeho návratu se spekulovalo už delší dobu a příchod portugalského trenéra v před volbami slíbil právě i staronový šéf klubu Pérez.

Mourinho, kterého v Benfice zastoupí Marco Silva, už se podle médií s Realem dohodl na dvouleté smlouvě. U týmu nahradí Álvara Arbelou, jenž se mužstva ujal v polovině ledna po odvolání Xabiho Alonsa a skončil po nepovedné sezoně.

Ve španělské lize totiž madridský celek skončil druhý se ztrátou osmi bodů za Barcelonou, ve Španělském poháru vypadl už v osmifinále a s Ligou mistrů se rozloučil ve čtvrtfinále.

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Mourinho kromě Realu vedl například Inter Milán, se kterým v roce 2010 získal treble za triumf v Serii A, Italském poháru a Lize mistrů. Milionářskou soutěž ovládl i s Portem a také má na kontě tři tituly s Chelsea.

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