Velký návrat. Mourinho jde do Realu, klub za trenéra Benfice pošle 15 milionů eur

Mourinho už v Realu působil v letech 2010 až 2013 a získal s ním jeden titul. O jeho návratu se spekulovalo už delší dobu a příchod portugalského trenéra v před volbami slíbil právě i staronový šéf klubu Pérez.
Mourinho, kterého v Benfice zastoupí Marco Silva, už se podle médií s Realem dohodl na dvouleté smlouvě. U týmu nahradí Álvara Arbelou, jenž se mužstva ujal v polovině ledna po odvolání Xabiho Alonsa a skončil po nepovedné sezoně.
Ve španělské lize totiž madridský celek skončil druhý se ztrátou osmi bodů za Barcelonou, ve Španělském poháru vypadl už v osmifinále a s Ligou mistrů se rozloučil ve čtvrtfinále.
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Mourinho kromě Realu vedl například Inter Milán, se kterým v roce 2010 získal treble za triumf v Serii A, Italském poháru a Lize mistrů. Milionářskou soutěž ovládl i s Portem a také má na kontě tři tituly s Chelsea.