Posun ve světě VAR. Sudí vysvětlí divákům, proč (ne)změnili verdikt

„Jsme přesvědčeni, že to je důležité z hlediska transparentnosti a také pro lidi na stadionu, kteří v daný moment nemají dostatek informací,“ uvedl šéf anglické Fotbalové asociace Mark Bullingham, jenž zasedání IFAB na londýnském stadionu Wembley předsedal.

Lépe to snad vyjádřit nešlo.

Jedním z největších nedostatků systému VAR, který pomáhá odhalovat přestupky fotbalistů, ofsajdy či chyby rozhodčích, je nedostatečný přehled o tom, proč a jak k některým rozhodnutím vůbec došlo.

V současnosti to platí především o těch, kteří na fotbal přijdou přímo na tribunu. O zásahu videa se dozvídají pouze ze stručných informací na světelných tabulích, které zobrazí, co se přezkoumává a jak to dopadlo.

Diváci u televizních obrazovek vidí alespoň opakované záběry, někdy i pohled „za kulisy“ do režie, přenosového vozu, v některých zemích případně do tzv. centrály VAR, kde rozhodčí a jejich asistenti zkoumají záběry, přetáčejí je, hledají ten, který je průkazný.

Mnohdy už ale nevědí, co konkrétně přimělo sudího po konzultaci s kolegou i videa (ne)upravit původní verdikt na hrací ploše.

To se má změnit.

Zatím na zkoušku a na rok, navíc jen na několika turnajích, které pořádá Mezinárodní fotbalová federace FIFA.

Experiment odstartuje prvního února v Maroku na světovém klubovém šampionátu, pravděpodobně proběhne testování také na ženském MS v Austrálii a Novém Zélandu.

Praxe vysvětlovat rozhodnutí od videa platí například v americké NFL, v ragby nebo hokejové NHL. Fotbal se této cestě původně bránil, údajně kvůli obavám z eskalace emocí v hledišti.

Rozhovor mezi hlavním arbitrem a videorozhodčím zůstane nicméně nadále neveřejný, byť například Howard Webb, někdejší známý sudí a šéf rozhodčích v Anglii, by se ani tomuto kroku nebránil.

„Rozhodně není co skrývat. Poslouchal jsem na školeních i v ostré praxi komunikaci mezi VAR a rozhodčím a je na vysoké úrovni, velmi profesionální. Větší transparentnost je určitě zapotřebí,“ poznamenal Webb.