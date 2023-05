Co fanoušci nesmí slyšet. V Anglii chtějí zveřejnit, jak si sudí povídá s VAR

„Děláme všechno, co je v našich silách, abychom byli maximálně transparentní,“ řekl šéf anglických sudích Howard Webb pro talkSPORT. „Ale v rámci změn musíme pracovat s některými omezeními.“

Pokud by se v Anglii změnu prosadit povedlo, byl by to krok, po kterém fanoušci, hráči i trenéři volají dlouho.

Jedním z největších nedostatků systému VAR, který pomáhá odhalovat přestupky fotbalistů, ofsajdy či chyby rozhodčích, je právě nedostatečný přehled o tom, co sudí mezi sebou řeší, jak komunikují, jaké mají důvody pro konečný verdikt. Utlumilo by to negativní emoce v hledišti i mezi aktéry na hřišti, ubylo by ukřivděných hráčů i trenérů.

Když si sudí přiloží ukazováček na ucho a poslouchá videoasistenta, lidé na tribunách i u televizí často nevědí, který přestupek řeší a především proč ho zkoumají. A na základě čeho pak učiní rozhodnutí.

Když v posledních minutách nedávného utkání Fortuna ligy mezi Libercem a Spartou (1:3) hlavní sudí Dominik Starý zkoumal záběry na monitoru, fanoušci na stadionu netušili, že řeší potenciální pokutový kop po faulu domácího Červa na sparťana Wiesnera. Mysleli, že se jedná o možné vyloučení hostujícího Vydry za faul na Meszárose.

Jenže pokud by IFAB, která spadá pod Mezinárodní fotbalovou federaci FIFA, trvala na svém, ani uvažovaný krok komise rozhodčích v Premier League by jasno do takové situace nevnesl, když vše zveřejnění opožděně.

V lednu letošního roku IFAB schválila, že rozhodčí svá rozhodnutí po kontrole u videa musí vysvětlit divákům na stadionech a u televizních obrazovek. Zatím jde o zkoušku na vybraných turnajích FIFA.

„Zjišťujeme, co bychom mohli během zápasů dělat. Určitý záměr máme a doufám, že v nadcházejících týdnech uvidíte nějaký vývoj,“ poznamenal Webb.

Někdejší mezinárodní sudí, který řídil i finále mistrovství světa 2010, se šéfem rozhodčích Anglii se stal na konci loňského roku. Vrátil se ze Spojených států, kde byl zodpovědný právě za vylepšení rozhodování za pomoci systému VAR.

A to si od něj slibují v Anglii, kde se až příliš často stávají přešlapy, které lze sotva pochopit. Zveřejnění komunikace by jistě k chápání verdiktů pomohlo.

Komunikaci sudích na trávníku s přenosovým vozem, v němž na zápas dohlížejí asistenti, v dubnu ukázala komise rozhodčí české fotbalové asociace.

Bylo to druhý den po utkání Sparty s Brnem (3:1), v němž hlavní rozhodčí Radina na pokyn pomezního Kříže pro domnělé hraní rukou neuznal gól domácího Čvančary.

„Pískali jste ruku? Míč jde určitě do obličeje, pak nevím, jestli se dotkne ruky,“ hlásí videoasistent Berka do sluchátek hlavnímu sudímu.

„Vydrž, nejsem schopen rozklíčovat, jestli se míč ruky dotkne,“ pokračuje Berka. „Absolutně nemám záběr, nemám důkaz, takže nechávám rozhodnutí na hřišti,“ poví na závěr.

Trenér se omlouval sudímu

Kontroverzní verdikty po doporučení videoasistentů se rodí každý víkend po celé Evropě. Naposled v německé bundeslize Matthias Jöllenbeck po zhlédnutí na monitoru nařídil ve dvanácté minutě nastavení pokutový kop pro Schalke v Mohuči.

Videoasistent jako jeho zjevnou chybu vyhodnotil zatažení Anthony Caciho za dres Mariuse Bültera. Schalke z penalty zápas rozhodlo (3:2) a výrazně si pomohlo v boji o záchranu.

Trenér poraženého mužstva Bo Svensson zuřil, po utkání mluvil o skandálním rozhodnutí a směrem k sudím používal nevybíravá slova. V dalších dnech sudímu Jöllenbeckovi zavolal a omluvil se mu.

„Ačkoli jsem byl nesmírně zklamaný některými výroky, potěšilo mě, že jako bundesligový trenér se mi ozval a omluvil. Ukazuje to na jeho slušnost. Až se příště setkáme, začneme znovu od nuly,“ řekl rozhodčí pro Frankfurter Rundschau.