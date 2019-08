Gól neplatí. Na City uplatnili nové pravidlo o hraní rukou, i díky VAR

Anglická Premier League má za sebou druhé kolo nového ročníku (v pondělí večer se ještě dohrává duel Wolverhampton - Manchester United).

Má za sebou druhé kolo pod dohledem videoasistenta a znovu ukázkovou práci, technicky správné rozhodnutí.

Když v nastavení šlágru mezi Manchesterem City a Tottenhamem dal Gabriel Jesus gól na 3:2, byli domácí v euforii. Hráči na hřišti i fanoušci na tribunách.

Zúročili převahu, parádní výkon, který vystihuje i nevídaný počet třiceti střel. Hlavní sudí Michael Oliver si dal prst na ucho, aby si od videoasistenta, který sedí na centrálním pracovišti v Londýně, nechal potvrdit regulérnost branky. Nebo aby uslyšel, že došlo k porušení pravidel.

Po chvíli napětí nařídil přímý volný kop od brány Tottenhamu a na velkoplošné obrazovce na stadionu se objevil nápis „Decision, no goal“.

Videoasistent odhalil, že Aymeric Laporte, obránce City, při centru těsně před gólovou střelou Gabriela Jesuse zahrál rukou, byť neúmyslně. A podle nových pravidel nemůže platit gól, pokud hráč útočícího mužstva zahraje rukou jakkoli, tedy i neúmyslně. Ještě na jaře by stejný gól uznán byl.

„Popravdě, myslel jsem si, že je hotovo, že to je jasný gól. Ale pak jsem se podíval na obrazovku,“ líčil Hugo Lloris, brankář Tottenhamu. Když sudí potvrdil, že gól neuznal, začal se francouzský brankář smát.

„V minulosti jsem byl vůči videu kritický, ale nikdo nechce slyšet, že si trenéři pořád stěžují. Teď je prostě součástí hry a pravidel, která musíme přijmout. Sám mám rád dobu, kdy rozhodčí byl šéf na hřišti. Ale věci se posunuly, jsme ve věku VAR. Teď nám video pomohlo, příště to může být opačně a my to zase musíme vzít,“ podotkl Pochettino.

Ještě aby video nemiloval. Vzpomínáte? V jarní čtvrtfinálové odvetě Ligy mistrů na hřišti Manchesteru City dali domácí v nastavení gól na 5:3, což by jim zajistilo postup mezi nejlepší čtyři. Ale videoasistent odhalil ofsajd, sudí gól neuznal a dál šel Tottenham.

„Deja vu. Zase. Poslední akce, která mohla všechno rozhodnout, a VAR to změní. Co k tomu říct? Stalo se nám to podruhé a je to těžké přijmout. Ale co se dá dělat, jdeme dál,“ poznamenal Pep Guardiola, kouč City.

Namítl, že v průběhu zápasu videoasistent neurgoval zákrok Lamely na Rodriga Hernándeze v pokutovém území. „Asi měli v Londýně zrovna pauzu na kávu,“ rýpl si Guardiola.

„Rád půjdu s kolegou do restaurace, abychom si mohli o VAR dlouho povídat,“ podotkl Pochettino. V lednu, kdy VAR v Anglii byl ve zkušebním provozu v Ligovém poháru, postoupil Tottenham přes Chelsea do finále jen díky změně rozhodnutí podle videa. „Takové vítězství mě netěší,“ říkal tenkrát Pochettino. Postupně názor změnil.

Před týdnem v úvodním kole Premier League premiéru VAR v Anglii zase „odnesl“ Manchester City, když v utkání na West Hamu video odhalilo milimetrový ofsajd Sterlinga. Na výsledek to však vliv nemělo, bylo to za stavu 2:0 a City nakonec vyhrálo 5:0.