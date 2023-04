Valverde z Realu Madrid po zápase napadl soupeře. Hájil svoji rodinu

Uruguayský fotbalový reprezentant Federico Valverde z Realu Madrid po sobotní prohře 2:3 s Villarrealem napadl soupeřova záložníka Alejandra Baenu. Informovala o tom španělská média. Čtyřiadvacetiletý Valverde si na španělského reprezentanta do 21 let počkal na stadionu Santiaga Bernabeu na parkovišti u autobusu Villarrealu. Po krátké hádce došlo k potyčce, při které Baenu udeřil do obličeje.