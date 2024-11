Voda úplně všude. Kdo by řešil fotbal, když Valencie trpí a pláče?

Sešup.

Bída.

Ale koho to teď ve Valencii zajímá? Kdo má chuť řešit fotbalové trable, když se skrz překrásné historické město prohnala šílená přírodní katastrofa?

Ničivé povodně, které zasáhly celou valencijskou oblast, už mají přes 150 obětí. Přívalové deště nebývale rozvodnily potoky i řeky, voda byla během pár hodin všude. Brala, co jí přišlo do cesty. Stromy, harampádí, auta. Všechno navalila v ulicích na hromady, přes které se zoufalí obyvatelé brodí.

Větší kalamita v jedenadvacátém století Španělsko nepotkala. Našlo se pro ni pojmenování DANA a vysvětlení od meteorologů: když výrazně zafouká od Středozemního moře, teplejší vzduch rychle vystoupá a vytvoří vodou nacucané mraky. Ty se drží nad stejnou oblastí po několik hodin a často vyvolávají krupobití a tornáda.

Tentokrát s extrémně ničivými následky a spoustou obětí.

Proto si fotbalisté Valencie před středečním tréninkem stoupli do kroužku a s pohledy zabořenými do trávníku drželi minutu ticha. Tedy alespoň ti, kteří dorazili: několik hráčů povodeň odřízla, zaplavenými ulicemi neměli šanci do areálu prokličkovat. A i kdyby, jak se vůbec můžete soustředit na kopání do balonu, když všude kolem vidíte beznaděj a nekonečnou spoušť?

Nejbližší pohárový zápas na hřišti klubu Parla Escuela ze šesté ligy už asociace Valencii přeložila na příští středu, sobotní domácí šlágr proti Realu Madrid odsunula prozatím na neurčito: kalendář je ve Španělsku tak nabitý, že do konce roku se už určitě odehrát nestihne.

Teď by možná ani nebylo kde, protože padesátitisícová arena Mestalla se proměnila v humanitární základnu a sběrné centrum. Ti, které neštěstí až tolik nezasáhlo, pod strmé tribuny vozí jídlo, oblečení a další nezbytnosti, které dobrovolníci rozvážejí potřebným.

Ikonický stadion s černým netopýrem vykresleným přes jednu z tribun už toho zažil dost. Kromě slavných vítězství i časy temna, kdy během občanské války ve třicátých letech fungoval jako koncentrační tábor a skladiště. Ale tolik darů se na něm ještě neshromáždilo nikdy.

Pohled na stadion Valencie

Zbytek Španělska i celý svět vnímá, jak moc Valencia trpí.

„Trhá mi srdce, když vidím svoje město tak zdevastované,“ vyznal se na Instagramu barcelonský záložník Ferran Torres, valencijský odchovanec. „Vím, že to není žádná útěcha, ale chci aspoň na dálku poslat sílu všem, kterých se ta tragédie dotýká.“

Bývalý černohorský útočník Predrag Mijatovič, jenž za Valencii střílel góly v devadesátých letech, se přidal: „Strašlivá tragédie. Musíme vymyslet způsob, jak lidem ve městě pomoct. Teď je potřeba přiložit ruku k dílu. Fotbal je druhořadý.“

Fotbal možná, zato organizátoři mistrovství světa silničních motocyklů Velkou cenu Valencie odkládat neplánují. Přístupové cesty k okruhu Ricarda Torma jsou sice poškozené, ale samotná trať zkáze odolala. Proto by se Grand Prix měla konat v původním termínu, čili 17. listopadu.

Tenhle záměr ale naráží u jezdců, spousta z nich je zásadně proti. „Kdyby bylo na mně, už bych měl jasno. Závěrečný závod šampionátu by se jet měl, ale někde jinde,“ podivil se Marc Márquez, osminásobný mistr světa.

„A bylo by logické, aby veškerý výtěžek z akce šel na pomoc postiženým rodinám. Asi chápete, že mně jako Španělovi se na tyhle obrázky dívá hodně špatně. Víme, že oblast kolem okruhu je poničená, ale nemá smysl utrácet peníze na její opravu, když mohou mnohem lépe posloužit jinde.“

Rozumná řeč. Najde pochopení?