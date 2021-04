Vaclík tuší, že v Seville skončí. Sparta? S nikým jsem nemluvil, tvrdí

„Na něčem se už pracuje, něco se řeší, ale ještě nevím, kam mě to v létě zavede,“ řekl dvaatřicetiletý Vaclík v rozhovoru s ČTK.

V aktuálním ročníku zasáhl jen do sedmi soutěžních duelů Sevilly, přednost dostává Maročan Jasín Bunú.

„Já to zažívám poprvé,“ řekl český reprezentant ke končící smlouvě. „Zatím jsem v klidu, ale pokud by to takhle mělo být třeba na konci května, před Eurem nebo během něj, tak bych byl asi trošku nervóznější. Teď jsem v pohodě a věřím, že to všechno dobře dopadne,“ doplnil ostravský rodák.

Z postoje Sevilly, kam přestoupil v létě 2018 z Basileje, je zklamaný. „Dokážu si představit, že to mohlo být trošku jinak. Aspoň někdo oficiálně mohl říct, že se mnou nepočítají, nebo počítají. Ale nejsem jediný v týmu, kdo tohle zažívá. Ani Jesús Navas nemá smlouvu, a to je tady kapitán a obrovská legenda. Mohlo to jednání Sevilly vypadat jinak,“ prohlásil Vaclík.

Než Sparta na začátku dubna prodloužila smlouvu s rumunským brankářem Florinem Nitou, mluvilo se o možném návratu Vaclíka na Letnou, kde chytal dva a půl roku. „Nebránil bych se, ale vzhledem k tomu, že Sparta znovu podepsala Florina, tak myslím, že se to tam zavřelo,“ podotkl Vaclík s úsměvem.



„Spekulovalo se o tom, ale já osobně s nikým nemluvil. Ani s Rosou (sportovním ředitelem Sparty Tomášem Rosickým), ani s dalšími členy vedení nebo s trenérem (Pavlem) Vrbou. Na sítích jsem něco zahlédl, ale osobně nic neproběhlo. Z Česka jsem s nikým nemluvil,“ dodal šestatřicetinásobný reprezentant.

V kariéře by rád pokračoval ve Španělsku, ale je otevřený všem možnostem. „Nechávám tomu volný průběh. Doma, venku, nemám žádnou prioritu. Ve Španělsku se nám líbí. Oba s manželkou umíme jazyk, mladší dcera se tady narodila, starší dcera také mluví španělsky. Kdybych tady mohl pokračovat, tak by to bylo skvělé, ale nevím, jestli se nám to poštěstí.“