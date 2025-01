Sejk už nehostuje v Lubinu. Sparta jedná o jeho angažmá v Portugalsku

Sejk, který je kapitánem české reprezentace do 21 let, má za sebou již čtyři hostování. Nastupoval za Teplice a Jablonec, v české lize odehrál 55 zápasů a vstřelil 11 gólů.

V minulé zimní přestávce zamířil ze Sparty do nizozemské Rody Kerkrade, s níž se v baráži marně pokoušel o postup do nejvyšší soutěže. V létě pak následoval přesun do Polska, kde během podzimu nastoupil do 16 ligových utkání.

Nyní si vyzkouší portugalskou ligu. Famalicao postoupilo v sezoně 2018/19 do nejvyšší soutěže, v níž od té doby neskončilo hůře než deváté. Tuto pozici momentálně drží i po sedmnácti kolech aktuálního ročníku.

„Mám radost, že jsem ve Famalicau. Je to úžasný klub s vynikajícími podmínkami,“ uvedl Sejk na webu portugalského týmu. Informace o klubu získal od Luíse Maty, s nímž hrál v Polsku. „Řekl mi, že je to pro mě ta nejlepší možnost. Hned mi bylo jasné, že sem půjdu,“ dodal.

Pro trenéra Jana Suchopárka je Sejk nepostradatelnou oporou jednadvacítky. V kvalifikaci byl nejlepším střelcem týmu, který si v baráži proti Belgii zajistil postup na Euro.