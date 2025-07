Sejka čeká šesté hostování během ani ne tří a půl roku. Nejprve jej Sparta poslala do Teplic, poté do Jablonce a následovaly zahraniční štace v jiném nizozemském celku Roda Kerkrade, polském Lubinu a naposledy portugalském Famalicau. Za něj sparťanský odchovanec nastoupil do 16 zápasů a dal tři góly.

Nyní Sejka čeká návrat do Nizozemska. „Už jsem tady hrál ve druhé lize, ale vím, že Eredivisie je jiná hra. Je to skvělá liga. Když jsem slyšel, že má zájem Heerenveen, hned jsem věděl, že je to dobrý krok. Těším se na to,“ řekl pro web nizozemského týmu.

S Heerenveenem už zamířil do Londýna na dnešní přátelský zápas proti Queens Park Rangers. „Doufám, že nebudu moc na lavičce. Jsem útočník, takže doufám, že budu dávat góly a slavit s fanoušky. Ale také slibuji, že do toho vždycky dám sto procent, budu hrát s plným nasazením. Jsem bojovník, vítěz. Nerad prohrávám,“ vzkázal.

Minulou sezonu Sejk zakončil s jednadvacítkou na mistrovství Evropy na Slovensku, kde měl ze tří zápasů bilanci jedné branky i asistence. Ze skupiny Češi v konkurenci pozdějších finalistů Anglie, Německa a také Slovinska do čtvrtfinále nepostoupili.