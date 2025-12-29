Střelec Jurečka předčasně skončil v Rizesporu. Je to kvůli zájmu Baníku?

Ze Slavie odešel Jurečka coby dvojnásobný nejlepší střelec první ligy. V klubu nastřílel v 81 soutěžních utkáních 49 branek. Na začátku minulé sezony ale vypadl z užšího kádru.
V české lize má Jurečka bilanci 165 utkání a 68 gólů. V nejvyšší soutěži hrál také za Slovácko a rodnou Opavu. V národním týmu má na kontě z let 2022 a 2023 v devíti zápasech jeden zásah.
Za Rizespor absolvoval 46 zápasů, v nichž dal šest branek. V této sezoně skóroval jednou. Naposledy nastoupil 6. prosince na pár minut v závěru ligového utkání s Konyasporem. Poslední tři zápasy Rizesporu vynechal. Tým je v tabulce turecké ligy na 12. místě.