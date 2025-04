Jak je daleko?

„Blíž než loni po postupu s Ipswichem,“ odhaduje Martin Štěpanovský, Hladkého manažer z V&M Agency. „Máme podepsaný kontrakt na další sezonu a nepředpokládám, že by se na tom mělo cokoli měnit. Počítáme s tím, že Václav smlouvu minimálně dodrží.“

Čeští brankáři v Anglii Petr Čech, Luděk Mikloško, Jan Stejskal, Pavel Srniček, Radek Černý, Jan Laštůvka, Vítězslav Jaroš a Antonín Kinský. Osm českých gólmanů, kteří si vyzkoušeli anglickou Premier League. Bude Václav Hladký devátý?

A tím pádem bude v příštím ročníku součástí klubu z nejobletovanější ligové soutěže planety. Jestli si zachytá, je věc druhá.

„Ale na tu výzvu je připravený a těší se,“ věří jeho agent.

Abyste pochopili, z čeho vlastně plynou úvodní řádky.

Žádná neúcta k mimořádnému úspěchu, který v sedmdesátitisícovém městě v hrabství Lancashire na severozápadě Anglie zosnoval populární trenér Scott Parker. To samotný kapitán Josh Brownhill ta slova v pondělí večer po rozhodujícím vítězství 2:1 nad Sheffieldem United použil.

„Opakovaně nás odepisovali, ale tohle je sladká odměna za tvrdou práci. Pronudili jsme se až do Premier League,“ narážel na kritiku zvenčí.

ZPÁTKY V PREMIER LEAGUE. Fotbalisté Burnley se po roce ve druhé lize vracejí mezi anglickou elitu. V týmu je i český náhradní brankář Václav Hladký.

Burnley prožívá v mnohém rekordní ročník.

V dosavadních 44 ligových zápasech dostalo jen 15 branek (!), zapsalo 29 čistých kont, 12 bezbrankových remíz a také 15 nejtěsnějších výher o jediný gól. Výjimečná sezona, která ještě nekončí.

Jak do ní zapadá brankář Hladký?

V Championship odchytal zkraje sezony jediný duel a čtyři starty má také v domácích pohárech. Je v úplné jiné pozici než před rokem, kdy při postupové jízdě s Ipswichem zasáhl do všech ligových zápasů a jako jednička toužil pokračovat i o patro výš.

Český brankář Václav Hladký v dresu anglického Burnley.

Ač mu končila smlouva, byl přesvědčený, že se v klubu dohodne na nové. „Máme džentlmenskou dohodu,“ opakoval a jeho agent Štěpanovský tvrdil: „Vašek je součástí plánů klubu a neumím si představit, že se Ipswich bude v další sezoně prezentovat bez něj.“

Tak co se pokazilo?

„Neřekl bych, že se něco pokazilo. Dál jsme sebevědomí v tom, že víme, co chceme. Jednání s Ipswichem probíhala už během sezony a byla tvrdá. Vašek se výraznou měrou podílel na postupu i herním projevu celého týmu, za něčím jsme si šli, ale nedohodli jsme se. Každý jsme měli jiný pohled a jiné představy,“ vysvětluje Štěpanovský s odstupem.

Hladký, jehož jméno tehdy někteří dokonce spojovali i s reprezentací, se rázem ocitl bez angažmá. S rodinou uvažoval nad návratem. „Ať už přímo do Česka nebo jinam do Evropy, odkud by to měl domů blíž,“ kývne Štěpanovský.

Nabídka z Burnley ovšem hráče oslovila.

I proto, že nebylo jisté, co bude s tamní jedničkou Jamesem Traffordem, dvaadvacetiletým supertalentem, který už nakoukl i do seniorské reprezentace.

„Létalo kolem něj spoustu věcí, ani trenér Parker na začátku sezony netušil, jestli zůstane,“ líčí Štěpanovský. „Nakonec zůstal a sezonu odchytal skvěle, což dokazují neskutečná čísla. Několikrát v sezoně tým podržel, stala se z něj obrovská persona, v Anglii ho berou jako jeden z největších brankářských talentů vůbec.“

Takže Hladkému nezbývalo než čekat. Smířil se s rolí dvojky?

Postup do Premier League slaví i Leeds Jistotu postupu do anglické ligy má dva zápasy před koncem kromě Burnley také Leeds United, který se vrací po dvou letech. O třetí postupové místo budou v tradičním play off bojovat další čtyři týmy včetně Sheffieldu United a Sunderlandu. Ve hře zůstávají také Bristol, Coventry, Middlesbrough, Millwall a Blackburn. Rozhodnou poslední dvě kola.

„Ne, Vašek nikdy nechce být ten druhý, to by bylo proti jeho přesvědčení,“ myslí si Štěpanovský a srovnává Burnley a Ipswich.

„Burnley je z mého pohledu větší klub, obrovská organizace, což se ukazuje i na tom, že je po roce v Premier League zpět, zatímco Ipswich takřka jistě sestoupí.“

Hladký slaví třetí postup za tři roky, protože s Ipswichem už předloni prošel ze třetí ligy do druhé. Mimochodem, v League One tehdy odchytal taky jediný zápas a v dalším ročníku byl jedničkou.

Byla by senzace, kdyby se totéž opakovalo právě teď.

„Ale pozor, následující sezona bude pro Burnley úplně jiná než ta současná. Aktuálně od listopadu neprohráli, ale v Premier League jen těžko potáhnou šňůru třiceti zápasů bez porážky,“ podotýká Štěpanovský. „Může se stát, že v sestavě budou častější změny a že i pro Vaška se otevře šance, na kterou je nachystaný. I v téhle sezoně byl nastavený a připravený na to, že může kdykoli začít chytat.“

Takže žádná nuda, ale Premier League na dosah. Opět po roce.