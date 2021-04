Jste národ rasistů, psali mi Skotové. Hladký o bláznu Trpišovském i Šuralovi

„Mám se fajn, v Británii svítí sluníčko, hodně se očkuje, brzy se mi narodí syn,“ usmívá se třicetiletý brankář Václav Hladký. V létě to bude rok, co odešel ze skotského St. Mirrenu do anglického Salford City. Ambiciózního klubu, kde v kolonce „majitelé“ najdete jména jako Giggs, Neville, Scholes či Beckham.

V otevřeném rozhovoru pro iDNES Premium vypráví o tom, proč ho už neláká hrát pod koučem Trpišovským, čím si ho získalo město Glasgow a co všechno mu připomíná nejlepšího kamaráda Josefa Šurala.

Rasismus? Přijde mi, že si v Česku neuvědomujeme, o jak závažný problém ve světě jde. Václav Hladký brankář anglického Salfordu City

Když jste sledoval zápas Slavie s Rangers, napadlo vás, že jste v té brance mohl stát vy? Rangers se o vás loni zajímali.

Jistě, bavil jsem se o tom i s rodinou: Tam jsem mohl být já. (usmívá se) Po rozlosování bych se na zápas proti českému týmu těšil, ale po tom, co se událo na hřišti, jsem rád, že jsem u toho nebyl. Hlavně mi přijde smutné, že se Slavii povedlo něco fantastického, ale postup a její hru zastínily jiné věci.