Čtyřleté trápení skončilo. Elegantní křídlo Černý vyhlíží reprezentaci

Od začátku sezony odehrál sedm ligových zápasů, nastřílel čtyři góly a na čtyři přihrál. Slovy klasika: Pánové, kdo z vás to má?

„Pozvánku by si zasloužil,“ myslí si David Nehoda, agent, který si Černého už jako kluka vzal pod křídla. „Do sezony vstoupil působivě a vím, že ho trenér Šilhavý sleduje.“

Nominaci na zápasy s Německem, Izraelem a Slovenskem odtajní reprezentační kouč v úterý. A i kdyby se Černý do výběru nevešel, jeho příběh stojí za pozornost.

Mísí se v něm nadšené očekávání, euforie, rozčarování, zoufalství a nová naděje. „Po čtyřech letech útrap, smůly a peripetií je Váša zpátky,“ přitaká Nehoda. „Ale nechceme to s euforií přehánět, je to jen začátek.“

Spíš by se hodilo slovo restart, protože začátek si prožil Černý už dávno – a ne jen tak nějaký. Bylo mu patnáct, když si to z Příbrami namířil rovnou do Ajaxu, kterému dal přednost před Chelsea, Hamburkem či Juventusem.

V sedmnácti hrál poprvé nizozemskou ligu, pár týdnů poté krásným gólem trefil vítězství nad Celtikem v Evropské lize. Na jaře 2016 se chytil v základní sestavě Ajaxu a začalo se mluvit o tom, že by trenér Vrba osmnáctiletou kometu mohl vzít jako trumf na Euro do Francie.

Jenže místo reprezentační pozvánky si Černého našly problémy. Kariéra, která se do té doby odvíjela bez zádrhelů, se zasekla.



V Ajaxu ho chválili za výkony v béčku, jenže do zápasů áčka se dostával málokdy. Mockrát slyšel: Brzy dostaneš šanci! Jenže nakonec se trenérům do rozjetého týmu sahat nechtělo. Černý mohl odejít do Heerenveenu, ale chtěl se o červenobílý dres rvát dál.

To ho ještě okolí oslovovalo Vašíku, časem přešlo na Vášu. Pořád to zní dětsky, přitom z Černého je dávno dospělý chlap. Popral se se všemi strastmi, ubylo mu vlasů, přibylo zkušeností – i těch bolestných.

Před třemi lety v říjnu si při pohárovém zápase na umělé trávě utrhl vaz v koleni a promarodil rok, ale ještě hůř mu bylo loni, kdy trpěl po přestupu do Utrechtu.

„Ocitl se na mrtvém bodě. Těžce kousal, že pod trenérem, který si ho vybral v Ajaxu, nehrál a skoro ani nestřídal,“ kaboní se Nehoda při vzpomínce. „Pro nás všechny to bylo nemilé překvapení.“

Mrzutí ale byli i šéfové Utrechtu, kteří za českou posilu utratili na své poměry ranec: 800 tisíc eur, v korunách přes dvacet milionů. „Sportovní ředitel byl nešťastný, protože majiteli garantoval, že to bude výhodný obchod,“ uznává Nehoda. „A Váša byl smutný, jak vysoko se stačili posunout jeho podobně staří spoluhráči z Ajaxu, zatímco on přešlapoval na místě a nevěděl, co dělá špatně.“

52 měsíců a 19 dní čekal Černý na gól v nizozemské lize. V září se dočkal - a pak přidal další tři.

V létě ho lákala Plzeň i Mladá Boleslav, místo toho si vybral hostování v Twente, kde zázračně ožil. I když na pravém křídle hraje přes nohu, okamžitě začal sbírat góly i asistence, naposledy v sobotu proti Zwolle. Hlavně přihrávka stála za pozornost: dokonale sehrál signál se střílejícím kapitánem Bramou, kterému poslal balon obloučkem od rohového praporku proti noze.

„Váša je absolutně šťastný, protože dokazuje, že na nejvyšší úroveň má,“ těší Nehodu.

Otázka je, co bude, až roční hostování skončí. Ve smlouvě není žádná opce, ale návrat do Utrechtu je nepravděpodobný. Skromné Twente si zase asi nákladný přestup nebude moci dovolit. Proto může být ve hře třeba odchod do zahraničí, na prestižnější adresu.

Na to je ovšem času dost. Blíž je teď jiná výzva: reprezentační dres.