Jako mladík nastupoval v Ajaxu, v nizozemské lize působil také v Utrechtu a Twente Enschede. Po skvělém sezoně přestoupil v létě 2023 do Wolfsburgu.
Tam se však neměl vytížení, jaké by si přál. Proto uvítal hostování v Rangers, kde v minulé sezoně patřil k oporám. Nastoupil do 52 zápasů, dal osmnáct branek a u devíti zapsal asistenci.
S dvanácti góly byl druhým nejlepším týmovým střelcem v ligovém ročníku, v němž Rangers obsadili druhé místo. Šestkrát skóroval v Evropské lize a pomohl k postupu do čtvrtfinále.
V létě se vrátil do Německa, za Wolfsburg nastoupil v tamním poháru i v obou úvodních zápasech jako náhradník. V závěru přestupního termínu však zamířil do Turecka.
V pondělí se odpojil od reprezentace a odcestoval do Istanbulu, aby tam svůj příchod dotáhl. Podle specializovaného serveru Transfermarkt zaplatil Besiktas šest milionů eur, v přepočtu asi 150 milionů korun.
Černý je dalším z reprezentantů, kteří v létě změnili dres. V Besiktasi se potká s levým obráncem Davidem Juráskem, který tam přišel na hostování z Benfiky Lisabon. V minulé sezoně působil v Hoffenheimu.
Ladislav Krejčí přestoupil z Girony do Wolverhamptonu, Pavel Šulc z Plzně do Lyonu, kam šel také sparťan Adam Karabec, dosud hostující v Hamburku.
Další sparťan Martin Vitík je v Boloni, brankář Matěj Kovář vyměnil Leverkusen za Eindhoven, druhý gólman Vítězslav Jaroš hostuje z Liverpoolu v Ajaxu. Michal Sadílek přestoupil z Twente do Slavie a naposled Michal Beran zamířil z Jablonce do Olomouce.
Vladimír Coufal, který v současné nominaci na kvalifikaci v Černé Hoře kvůli trestu za žluté karty není, po konci smlouvy ve West Hamu posílil Hoffenheim.