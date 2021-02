Jednou jsem se vrátil, proč ne podruhé? říká si Černý po další operaci

Poprvé se zranil jako hráč Ajaxu Amsterdam, podruhé nyní v polovině ledna při utkání proti němu. Angažmá v Twente Enschede měl přitom skvěle rozjeté, udivoval produktivitou a už se spekulovalo o dalším přestupu.

„Byl jsem v docela velké rychlosti a střílel levou nohou. Jak jsem dopadl, tak jsem slyšel a cítil, co se tam stalo. Do druhého dne malá šance byla, ale na devadesát procent jsem věděl, že to nebude dobré,“ líčil pro ČTK své pocity Václav Černý.



Operaci kolena podstoupil 5. února, předtím se na ni poctivě připravoval. „Čtyřikrát až pětkrát do týdne jsem absolvoval komplexní trénink nohou, aby obzvlášť ta levá byla co nejvíce posílená z operace. S fyzioterapeutem teď postupujeme podle daných krůčků a těmi jdeme vpřed.“

Václav Černý

Teď ho čeká velmi dlouhé a složité období, které už dobře zná. Po minulém zranění trval návrat na trávníky jedenáct měsíců. „Každé zranění je specifické v tom, co se utrhne společně s křížákem. Jestli je to postranní vaz, vnější vaz, nebo trošku poškozený meniskus. Tentokrát tam byly malé škody kolem křížáku. Půjdeme krok po kroku,“ vyhlíží Černý.

V Twente by rád pokračoval i po uzdravení, ale rozhodující slovo bude mít Utrecht, jemuž patří.

„Všech lidí si vážím, jsem tady nesmírně rád. Je to myslím vzájemné. Strašně doufám, že to ještě bude pokračovat. Já i Twente si přejeme to stejné, ale je na klubech, aby to vyřešily,“ poznamenal Černý.