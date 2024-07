Černý na cestě z Německa? Rangers by mohl pomoci do Ligy mistrů

„Ke spekulacím se nebudu vyjadřovat. Za poslední dva týdny jsem viděl 20 jiných jmen a několik dalších, s nimiž jsme nebyli v kontaktu. Neřeknu ke konkrétním jménům nic, dokud v Rangers nepodepíší,“ řekl padesátiletý Belgičan po středeční prohře 1:2 s Birminghamem v přípravném utkání. Jeho tým čekají boje o Ligu mistrů.

Černý přestoupil do Wolfsburgu loni v červnu z Twente Enschede, s německým klubem podepsal čtyřletou smlouvu. V uplynulé bundesligové sezoně odehrál 22 zápasů, v nichž vstřelil čtyři branky.

Předtím strávil příbramský odchovanec celou kariéru v Nizozemsku. Už v mládežnickém věku se vydal do Ajaxu Amsterdam, za který si i vinou vážného zranění kolena příliš nezahrál.

V roce 2019 odešel do Utrechtu a rok nato se stěhoval do Twente, kde nejprve hostoval. Do klubu přestoupil v létě 2021. Černý se představil i na letním mistrovství Evropy v Německu, kde ale s národním týmem skončil už ve skupině.