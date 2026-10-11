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Byla to ruka! V Mohuči se zlobí na sudího kvůli Schickovu dotyku před gólem

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  15:27

Útočník Patrik Schick z Leverkusenu slaví svůj gól s Ibrahimem Mazou. | foto: AP

Patrik Schick přispěl v sobotním bundesligovém utkání gólem k výhře Leverkusenu 4:3 v Mohuči, ovšem také byl účastníkem kontroverzního momentu. Před brankou spoluhráče Jarella Quansaha v druhém poločase trefil českého fotbalistu míč do ruky a domácí se po porážce zlobili na rozhodčího, že gól na 3:2 pro Bayer uznal.

„Nevím, čím se tenhle videorozhodčí živí, ale dnes se zjevně nedíval,“ řekl sarkasticky obránce Mohuče Stefan Posch, jenž označil gól po Schickově ruce za „rozhodující moment“ zápasu.

Schicka v 55. minutě za stavu 2:2 trefil v soupeřově pokutovém území prudký míč do břicha, od něhož se mu odrazil do pravé ruky.

Balon se poté dostal ke Quansahovi, jenž nadvakrát skóroval. „Pokud tohle není ruka, tak už nevím, co jiného by jí bylo,“ dodal Posch.

Rozhodčí podle všeho gól uznal proto, že Schickova ruka bezprostředně nepředcházela vstřelení branky a nebyla úmyslná. „Bylo mi řečeno, že kdyby zahrál rukou střelec, přestupek by to nejspíš byl. Takhle to byl podle pravidel pravděpodobně regulérní gól,“ řekl sportovní ředitel Mohuče Niko Bungert, jenž nicméně označil situaci „za velmi hořkou a pocitově nespravedlivou“.

Schick pomohl k výhře Leverkusenu v Mohuči a je nejlepším střelcem bundesligy

Leverkusen vedl v Mohuči díky brankám Roberta Andricha a Schicka už v 9. minutě 2:0. Domácí ještě do poločasu vyrovnali, ale Quansahův kontroverzní gól znovu poslal Bayer do vedení a za tříbodovým ziskem. Schick skóroval v každém z dosavadních pěti bundesligových kol a je nejlepším střelcem soutěže.

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5. kolo

Freiburg vs. Schalke 04 //www.idnes.cz/sport
11.10. 17:30
  • 1.65
  • 4.19
  • 5.40

6. kolo

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln //www.idnes.cz/sport
16.10. 20:30
  • 1.88
  • 4.18
  • 3.44
Schalke 04 vs. Mohuč //www.idnes.cz/sport
17.10. 15:30
  • 2.73
  • 3.73
  • 2.32
Werder Brémy vs. SC Paderborn //www.idnes.cz/sport
17.10. 15:30
  • 1.77
  • 4.14
  • 3.92
Union Berlín vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
17.10. 15:30
  • 4.53
  • 4.35
  • 1.63
Elversberg vs. Augsburg //www.idnes.cz/sport
17.10. 15:30
  • 2.40
  • 3.83
  • 2.58
Hamburger SV vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
17.10. 15:30
  • 3.64
  • 4.26
  • 1.81
Bayern Mnichov vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
17.10. 18:30
  • 1.20
  • 7.43
  • 10.00
Leverkusen vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
18.10. 15:30
  • 1.65
  • 4.42
  • 4.38
Mönchengladbach vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
18.10. 17:30
  • 3.22
  • 4.20
  • 1.95
Kompletní los
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5. kolo

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Borussia DortmundDortmund 5 4 1 0 11:4 13
2. Bayern MnichovBayern 5 3 2 0 16:4 11
3. FreiburgFreiburg 4 3 1 0 12:3 10
4. LeverkusenLeverkusen 5 3 1 1 14:8 10
5. RB LipskoRB Lipsko 5 3 0 2 15:5 9
6. AugsburgAugsburg 5 2 2 1 13:8 8
7. Werder BrémyBrémy 5 2 2 1 10:10 8
8. MohučMohuč 5 2 1 2 13:10 7
9. ElversbergElversberg 5 2 1 2 8:8 7
10. StuttgartStuttgart 5 2 0 3 8:9 6
11. Hamburger SVHamburk 5 2 0 3 5:15 6
12. Schalke 04Schalke 4 1 2 1 3:4 5
13. Eintracht FrankfurtFrankfurt 5 1 2 2 9:16 5
14. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 4 1 1 2 6:9 4
15. SC PaderbornPaderborn 5 1 1 3 3:7 4
16. Union BerlínUnion Berlín 5 1 1 3 5:17 4
17. HoffenheimHoffenheim 5 1 0 4 9:13 3
18. MönchengladbachMönchengladbach 4 0 0 4 6:16 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

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