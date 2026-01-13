Úžasné, ale slavit nešlo. Soused šokoval v poháru PSG, hegemona srazil bývalý hráč

Rozhodl jediný gól sedmadvacetiletého střelce Jonathana Ikoného. Ale radost? Kdepak.
„To nejde, nemůžu slavit,“ překvapil, když v 74. minutě vsítil rozhodující gól. Nedivte se, v pařížském velkoklubu totiž začínal v mládeži.
„A PSG mi dalo všechno, co mám. Je úžasné v Parků princů skórovat, jsem super šťastný, ale musím ke klubu zachovat respekt,“ přidal.
Ikoné, hrdina čerstvého nováčka nejvyšší soutěže, se k němu připojil na startu aktuální sezony. Za PSG debutoval před devíti lety.
V lize vládlo Paris Saint-Germain, v poháru mu to vrátilo Paris FC! 🫨🗼— Nova Sport (@novasport_cz) January 12, 2026
O postupu outsidera v derby přes obhájce titulu rozhodl jediným gólem Jonathan Ikoné! ✅#NovaSport | #CoupedeFrance pic.twitter.com/ol3kdy9gT1
A teď hraje jen kousek vedle.
Vždyť stadiony obou klubů dělí bez přehánění jen patnáct metrů, což vzbudilo zájem celého světa. Obě premiérová utkání po třech dekádách zatím hostil jen známější Park princů. V tom ligovém oslavil výhru 2:1, z poháru se poroučel. Poprvé po 12 letech neprošlo PSG do čtvrtfinále.
„Nedá se nic dělat. Tuhle soutěž milujeme, ale porážku musíme přijmout,“ kývl smířlivě Luis Enrique, kouč PSG. „A upřímně, když už mám někdy prohrát, tak takhle.“
Paříž FC předvedla taktický a ambiciózní výkon. Může děkovat hlavně dvaadvacetiletému brankáři Nkambadiovi, který vytáhl hned sedm zákroků, přitom je v posledních zápasech spíš náhradníkem a třeba v onom ligovém derby nenastoupil.
„Dostali jsme facku, protože jsme nedokázali proměnit naše šance,“ štvalo devatenáctiletého záložníka Mayulua.
Na sousední Stade Jean-Bouin, který se primárně využívá pro ragby a FC Paříž si ho pouze pronajímá, se městské derby vrátí ještě na jaře.
Je paradoxní, že se ve Francii nehrálo derby v hlavním městě už od sezony 1989/90. Tehdy s PSG zápolil Racing Club de Paris, respektive Matra Racing, jak ji ambiciózní nový majitel v roce 1987 přejmenoval. Jenže projekt nakonec úspěšný nebyl, klub se postupně propadl do nižších soutěží a aktuálně kope čtvrtou ligu.
To FC Paříž vznikla až v roce 1969 a rychle se spojila s tehdy druholigovým Stade Saint-Germain. Tak vznikla značka PSG. Jenže kvůli sporům o název a finančním problémům se útvar v roce 1972 rozpadl.
FC Paříž zůstala v první lize a přestěhovala se do Parku Princů, zatímco dnešní PSG spadlo do třetí ligy. O dva roky později se ale vydrápalo zpátky mezi elitu, využilo sestupu svého konkurenta, uzmulo si pro sebe jeho stadion a stalo se klubem číslo jedna v hlavním městě.
To trvalo až do loňského léta, kdy se FC Paříž s novým ambiciózním majitelem Bernardem Arnaultem, jedním z nejbohatších lidí na světě, dostalo do první ligy.
Tam je aktuálně čtvrtá od konce, dva body od barážové příčky. V poháru ale šlape dál.