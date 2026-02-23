Už žádné potíže v ráji? Ronaldo otočil: Jsem šťastný, do Saúdské Arábie patřím

Co jsme si, to jsme si. Už žádné potíže v ráji.
Zkraje února vynechala slavná CR7 tři zápasy, protože prý nesouhlasila s tím, jak se zachází s jejím klubem. An-Nasr, na rozdíl od rivalů, podle něj nedostal na přestupovém trhu podporu, jakou by si zasloužil.
Ronaldo trucoval a nechtěl hrát, což přišlo i Saúdům, kteří na jeho značce vystavěli image vlastní fotbalové soutěže, těžce přes čáru.
„Žádný hráč, jakkoli významný, nemůže mít vliv na rozhodnutí mimo svůj klub.“
„Tohle není Ronaldova, ale Saúdská Arábie. Jako zaměstnanec vydělává obrovské peníze, větší než kdekoli v Evropě. Měl by buď držet krok, anebo odejít.“
Necelé tři týdny poté, co se poprvé neobjevil v nominaci an-Nasru, je však možný konflikt, zdá se, zažehnán. Nebo to tak aspoň z dálky působí.
Po sobotním utkáním s týmem al-Hazem (4:0) se opět prosadil a vysněné tisícovce gólů se přiblížil už na 36 branek. Reportér stanice Thmanyah pak Ronaldovi připomněl, že je důležitou součástí saúdského sportovního projektu.
„Tahle země mě skvěle přivítala a přijala, stejně tak mou rodinu i mé přátele. Jsem tady šťastný a chci pokračovat,“ řekl. „Nejdůležitější v tuhle chvíli je, abychom pokračovali v dobré práci. Abychom se dál tlačili za titulem.“
Ten Ronaldo ze Saúdské Arábie ještě nemá. S an-Nasrem byl dvakrát druhý a jednou třetí. Teď, po dvaadvaceti kolech ze čtyřiatřiceti, ale vede ligu o bod před al-Hilálem.
Posledních osm zápasů an-Nasr, v jehož kádru kromě Ronalda působí také další Portugalec Félix, Francouz Coman, Chorvat Brozovič či Senagelec Mané, vyhrál. „A chceme vítězit dál. Na co to nakonec bude stačit, teprve uvidíme,“ pokračovala hlavní hvězda.
CR7 nehraje a dál mlčí. Stávka? Tady nejsi v Ronaldově Arábii, pálí do něj Saúdové
Ronaldo je v Saúdské Arábii od začátku roku 2023, loni v létě podepsal nový dvouletý kontrakt, podle kterého si vydělá přes 200 milionů eur ročně, což dělá v přepočtu takřka pět miliard korun. Kromě toho se zavázal, že bude jednou z hlavních tváří mistrovství světa 2034, které největší muslimské království chystá. Blízký vztah má i s korunním princem Muhamadem bin Salmánem, s nímž se dokonce v listopadu zúčastnil slavnostního banketu u amerického prezidenta Donalda Trumpa přímo v Bílém domě.
Pořád ovšem zůstává hlavně fotbalistou, pro an-Nasr naprosto klíčovým. Jen v lize nastřílel dvacet branek a připsal si jednu asistenci, podobně na tom je pouze krajan Félix, jenž má bilanci 13+8. Bude to tentokrát stačit na titul?