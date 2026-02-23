Už žádné potíže v ráji? Ronaldo otočil: Jsem šťastný, do Saúdské Arábie patřím

Autor:
  14:20
Svůj protest namířený proti vedení saúdskoarabské ligy a Veřejnému investičnímu fondu (PIF), který nejlepší kluby v zemi dotuje, ukončil už minulý víkend. Ale až teď fotbalista Cristiano Ronaldo poprvé promluvil: „Jsem velmi šťastný. A jak už jsem mockrát uvedl, patřím do Saúdské Arábie.“
Portugalský fenomén Cristiano Ronaldo nastupuje k zápasu v dresu...

Portugalský fenomén Cristiano Ronaldo nastupuje k zápasu v dresu saúdskoarabského an-Nasru. | foto: Reuters

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo v dresu an-Nasru.
CR7 stávkuje, ale fanoušci nezapomněli. Během posledního ligového utkání...
Cristiano Ronaldo slaví svůj 956. gól kariéry, za an-Nasr skóroval proti...
Cristiano Ronaldo před utkáním saúdskoarabského An-Nassru.
16 fotografií

Co jsme si, to jsme si. Už žádné potíže v ráji.

Zkraje února vynechala slavná CR7 tři zápasy, protože prý nesouhlasila s tím, jak se zachází s jejím klubem. An-Nasr, na rozdíl od rivalů, podle něj nedostal na přestupovém trhu podporu, jakou by si zasloužil.

Ronaldo trucoval a nechtěl hrát, což přišlo i Saúdům, kteří na jeho značce vystavěli image vlastní fotbalové soutěže, těžce přes čáru.

„Žádný hráč, jakkoli významný, nemůže mít vliv na rozhodnutí mimo svůj klub.“

„Tohle není Ronaldova, ale Saúdská Arábie. Jako zaměstnanec vydělává obrovské peníze, větší než kdekoli v Evropě. Měl by buď držet krok, anebo odejít.“

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo v dresu an-Nasru.

Necelé tři týdny poté, co se poprvé neobjevil v nominaci an-Nasru, je však možný konflikt, zdá se, zažehnán. Nebo to tak aspoň z dálky působí.

Po sobotním utkáním s týmem al-Hazem (4:0) se opět prosadil a vysněné tisícovce gólů se přiblížil už na 36 branek. Reportér stanice Thmanyah pak Ronaldovi připomněl, že je důležitou součástí saúdského sportovního projektu.

„Tahle země mě skvěle přivítala a přijala, stejně tak mou rodinu i mé přátele. Jsem tady šťastný a chci pokračovat,“ řekl. „Nejdůležitější v tuhle chvíli je, abychom pokračovali v dobré práci. Abychom se dál tlačili za titulem.“

Ten Ronaldo ze Saúdské Arábie ještě nemá. S an-Nasrem byl dvakrát druhý a jednou třetí. Teď, po dvaadvaceti kolech ze čtyřiatřiceti, ale vede ligu o bod před al-Hilálem.

Posledních osm zápasů an-Nasr, v jehož kádru kromě Ronalda působí také další Portugalec Félix, Francouz Coman, Chorvat Brozovič či Senagelec Mané, vyhrál. „A chceme vítězit dál. Na co to nakonec bude stačit, teprve uvidíme,“ pokračovala hlavní hvězda.

CR7 nehraje a dál mlčí. Stávka? Tady nejsi v Ronaldově Arábii, pálí do něj Saúdové

Ronaldo je v Saúdské Arábii od začátku roku 2023, loni v létě podepsal nový dvouletý kontrakt, podle kterého si vydělá přes 200 milionů eur ročně, což dělá v přepočtu takřka pět miliard korun. Kromě toho se zavázal, že bude jednou z hlavních tváří mistrovství světa 2034, které největší muslimské království chystá. Blízký vztah má i s korunním princem Muhamadem bin Salmánem, s nímž se dokonce v listopadu zúčastnil slavnostního banketu u amerického prezidenta Donalda Trumpa přímo v Bílém domě.

Pořád ovšem zůstává hlavně fotbalistou, pro an-Nasr naprosto klíčovým. Jen v lize nastřílel dvacet branek a připsal si jednu asistenci, podobně na tom je pouze krajan Félix, jenž má bilanci 13+8. Bude to tentokrát stačit na titul?

Vstoupit do diskuse
Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.

Dvakrát se pořádně natáhl a na míč si i sáhl, jenže pokaždé si ho brankář Lafont jen srazil do sítě. A tak plzeňští fotbalisté vezou z řeckého Panathinaikosu z úvodního utkání vyřazovací fáze...

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. Ve 23. kole zvítězili doma nad Libercem 1:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok v čele na osm bodů před Spartou, kterou navíc čeká...

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta získala s předstihem maďarského stopera

Sledujeme online
Viktor Vitályos, nová posila fotbalové Sparty.

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

Nepokoje v Mexiku ohrožují i sport. Tenisté hrají, obavy směřují také k MS fotbalistů

A soldier stands guard by a charred vehicle that was set on fire in Cointzio,...

Navzdory znepokojivé bezpečnostní situaci v Mexiku počítají pořadatelé s pokračováním tenisových turnajů v Acapulcu a Méridě, kde jsou mimo jiné v pavoucích dvouhry i čeští hráči Dalibor Svrčina a...

23. února 2026  13:29

Krejčího vyloučení? Nevysvětlitelné, tohle nemůže udělat, kritizoval ho kouč

Ladislav Krejčí (druhý zleva) a jeho spoluhráči z Wolverhamptonu diskutují s...

Zmateně se díval na všechny strany a párkrát si od plic ulevil. Rozhodnutí arbitra udělit mu druhou žlutou kartu však nezměnil. „Musí se z toho poučit. Chápu, že je frustrovaný, ale tohle prostě...

23. února 2026  12:50

NEJ Z LIGY: Sparta plzeňskému Vydrovi nesvědčí, objev Slavie nejí ani nepije

Strkanice v souboji Plzně se Spartou poté, co domácí Adu zasáhl kolenem do...

Změna v boji o titul ve fotbalové lize: Sparta remizovala v Plzni a Slavia po vítězství nad Libercem vede už o sedm bodů. Mohla mít i lepší pozici, kdyby plzeňský Vydra v nedělním šlágru 23. kola...

23. února 2026  11:01

Zasloužili jsme si tři body. Vydra? Má moji podporu, řekl plzeňský trenér Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský během zápasu proti Spartě.

Vyprodukovali jedenadvacet střeleckých pokusů, sedm z nich mířilo mezi tyče. Ale ani výrazná palebná převaha nepomohla fotbalistům Plzně k výhře nad Spartou, nedělní šlágr 23. kola první ligy skončil...

23. února 2026  8:57

Teplický Frťala: Šestka je pro nás utopie. Jásir a jeho gesto? Slušný kluk

Mohamed Jásir se zdraví s fanoušky (22. února 2026)

Gól proti Teplicím? Neslavím! Egyptský útočník Mohamed Jásir by mohl v neděli na Stínadlech jančit, vždyť za Sigmu naskočil poprvé v základní sestavě a hned skóroval, jenže z úcty k bývalému klubu...

23. února 2026  7:20

Plzeň nás donutila hrát její fotbal. S remízou musíme být spokojení, řekl Priske

Sparťanský kouč Brian Priske (druhý zleva) v utkání s Plzní.

Už v prvním poločase sundal kabát a často vyrážel s hlasitými pokyny až na hranu svého vymezeného území. Do sestavy sáhl, zkoušel rozbít plzeňskou taktiku, ale přesto byl kouč sparťanských fotbalistů...

23. února 2026  6:59

Šulc kvůli zranění střídal už ve 28. minutě, Lyon prohrál ve Štrasburku

Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru.

Fotbalový reprezentant Pavel Šulc se zranil. Ve francouzské lize střídal už ve 28. minutě, fotbalisté Lyonu pak bez něj podlehli Štrasburku 1:3 a přišli o sedmizápasovou vítěznou šňůru. Jak je...

22. února 2026  23:31

Surovčík za hvězdu: vychytal Vydru, chválil ho Hyský. Měla Plzeň kopat další penaltu?

Sparťanský brankář Jakub Surovčík během zápasu v Plzni.

Jestli byl před týdnem, kdy narychlo zaskočil za zraněného Vindahla, za hrdinu, teď možná povýšil do role superhrdiny. Sparťanský brankář Jakub Surovčík, ten druhý vzadu, kterému kvůli předchozím...

22. února 2026  22:11

Kouč Smetana: Kričfaluši je pro mě stoper, na Plavšičovi jsem viděl chuť i kvalitu

Nový ostravský kouč Ondřej Smetana během zápas s Mladou Boleslaví.

Po téměř čtyřech letech se trenér Ondřej Smetana vrátil na lavičku fotbalistů Ostravy. Fanoušci čekali, že s ním hned přijde vítězství, že Baník doma porazí Mladou Boleslav a v tabulce ji přeskočí....

22. února 2026  21:21

