Sprinterský šampion Bolt už se dál o fotbalovou kariéru pokoušet nebude

Na podzim se Bolt ucházel na zkoušce o angažmá v australském klubu Central Coast Mariners, s kterém se ale nedohodl na finančních podmínkách. Také nabídku maltského mistra FC Valletta světový rekordman v běhu na 100 a 200 metrů odmítl. Na jaře absolvoval tréninky v Borussii Dortmund a norském Strömsgodsetu.

„Byla to zábava. Neříkám, že bylo něco špatně, ale asi jsme na to měli jít jinak. Životem se člověk učí. Byla to dobrá zkušenost. Užil jsem si to být součástí týmu,“ řekl Bolt jamajské televizi.

„Teď budu dělat spoustu jiných věcí. Sportovní život skončil, pustím se do různých obchodních záležitostí,“ prohlásil jedenáctinásobný mistr světa, který ukončil atletickou kariéru po světovém šampionátu v roce 2017.