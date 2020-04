Stielike po čínském angažmá skončí s trénováním

Čínská liga je kvůli pandemii koronaviru přerušena. Pětašedesátiletý Stielike musel po návratu do Německa zůstat v domácí karanténě.

„Bylo by jednodušší říct, že tu smlouvu ukončím, ale nebylo by to fér vůči lidem z klubu, zejména hráčům,“ řekl Stielike. Předpokládá, že se liga protáhne do prosince, pak už se těší na klidný život důchodce v Andalusii.

Stielike jako obránce hrával za Borussii Mönchengladbach a Real Madrid, v roce 1980 se stal mistrem Evropy. Jako trenér vedl například reprezentanty Švýcarska, Pobřeží slonoviny nebo Koreje. V Tchien-ťinu pracuje od roku 2017.