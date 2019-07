Hoeness po čtyřiceti letech skončí ve vedení Bayernu Mnichov

Nyní sedmašedesátiletý Hoeness za Bayern do roku 1979 hrál a po svém předčasném konci kariéry kvůli problémům s kolenem se stal manažerem klubu. V roce 2009 přešel do role prezidenta, kterou v červnu 2014 uvolnil po svém odsouzení za daňové úniky do vězení. Po propuštění se na podzim 2016 do funkce vrátil a od začátku roku 2017 je také znovu předsedou dozorčí rady.

Hoeness, jenž se stal během fotbalové kariéry mistrem světa a Evropy, třikrát vyhrál bundesligu a třikrát Pohár mistrů, vybudoval z Bayernu nejúspěšnější německý klub. V době jeho působení v roli manažera a prezidenta vyhrál mnichovský tým dvakrát Ligu mistrů a získal 23 z celkových 29 ligových titulů.

Bayern, jenž je v současnosti na turné v USA, se ke zprávě Bildu odmítl vyjádřit.