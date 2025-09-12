Budou se hrát evropské ligy v zámoří? UEFA vyčkává, do diskuzí zapojí i fanoušky

Autor:
  14:31
U nás podobný nápad kvůli nízkému zájmu zahraničních fanoušků zřejmě nehrozí, ale větší soutěže si s tou myšlenkou už dlouho pohrávají. O pořadatelství ligových fotbalových zápasů mimo Evropu uvažují ve Španělsku a Itálii, ale odpověď UEFA je zatím zdrženlivá: „Ještě vyčkejme na širší diskuzi.“ A podle vyjádření jejích nejvyšších představitelů k povolení revolučního plánu i přes tlak movitých sponzorů zatím spíš nedojde.

Pohled na stadion před finále fotbalového MS klubů. | foto: Reuters

Připomeňme, že žádná z ligových evropských soutěží se zatím v zahraničí nehrála.

Přitom jasné kontury mimoevropských představení už dávno existují: španělská La Liga chce prosincové střetnutí mezi Villarrealem a Barcelonou dostat na americkou Floridu, italská Serie A by zase ráda únorový mač mezi AC Milán a Comem pořádala v australském Perthu.

Jenže to se bez jednoznačného povolení Unie evropských fotbalových asociací nestane.

Nejnovější výstup zazněl ve čtvrtek, kdy se sešel její výkonný výbor, aby právě španělskou a italskou žádost posoudil. „Než dojdeme k finálnímu rozhodnutí, rádi bychom si vyslechli názor všech zúčastněných stran.“

Chraňte fotbal, nejsme cirkus! Fanoušci po Evropě se bouří proti zápasům v zahraničí

„Rozumíme, že zámořská utkání jsou důležitá pro rozvoj a růst, nicméně máme zodpovědnost za to, že posoudíme všechny faktory,“ dodala UEFA.

Důležité ovšem je, že do jednání budou patřit také fanoušci, nejhlasitější kritici ambiciózních plánů fotbalových mocipánů z řad ligových soutěží, které se snaží sehnat peníze kde to jen jde.

„Naše pozice se nemění: evropský fotbal patří na naše stadiony, do našich měst a komunit. I jediný zápas mimo kontinent by byl příliš,“ cituje prohlášení neziskové organizace Football Supporters Europe (FSE) server The Athletic.

Souhlasíte s myšlenkou pořádání ligových fotbalových zápasů v zahraničí?

celkem hlasů: 1794

Podobně na myšlenku reagoval i Glen Micallef, eurokomisař pro oblast sportu, který plány označil za zradu regionálních fotbalových klubů.

Jen si představte, kdyby fanoušci Villarrealu místo klasického domácího zápasu museli zůstat u televize. Jen ti nejodvážnější by možná podnikli dalekou cestu přes oceán. Ale stojí to za to?

Ve sporu, kde pevné vazby mezi evropskými fanoušky a kluby hrají důležitou roli, zaujal jasnou pozici i předseda UEFA Aleksander Čeferin. „Není to správné. Fanoušci mají na své týmy chodit doma. Ne aby se na ně jezdili dívat do Ameriky nebo Austrálie,“ řekl serveru Politico.

Připustil jedinou výjimku: „Když nezbude žádná jiná možnost.“

Evropský fotbal mimo Evropu

V posledních letech je běžné, že Španělsko i Itálie vyvážejí utkání svých Superpohárů mimo Evropu.

Posledních pět ročníků ze šesti se v případě Supercopa de España hrály v Saúdské Arábii, tři ročníky Supercoppa italiana taktéž.

Soutěže se pro potřeby blízkovýchodního publika navíc rozšířily na formát čtyř týmů, které sehrály dvě semifinále a jedno finále.

U standardního jednozápasového formátu zůstávají ve Francii, i tam však loni poprvé soutěž vyvezli do katarského Dauhá.

Zato světová federace FIFA už před rokem v květnu ustanovila pracovní skupinu, která se zabývá změnami interních pravidel, které dosud mezikontinentální přesuny utkání zapovídaly.

Kdyby nakonec UEFA španělský či italský návrh podpořila, musela by ještě vyčkat na povolení světových činitelů. Ale dovedete si představit, že by prezident Gianni Infantino zrovna v otázce jakékoli globální expanze fotbalového trhu couval?

Z pěti největších evropských soutěží drží jednoznačný postoj jen Německo, které na začátku září jasně řeklo: „Tohle u nás neprojde!“ U sousedů zároveň po protestech fanoušků důrazně odmítli vstup zahraničního investora i uvolnění pravidla 50+1, které drží většinové vlastnictví klubů v rukou jejich členů.

V Anglii se o vyvezení Premier League pokoušeli před sedmnácti lety, jenže zavedení dodatečného 39. kola mimo Ostrovy se dočkalo rovněž velmi negativní reakce ze strany fanoušků i FIFA.

Některé ambiciózní plány hovořily o expanzi Ligy mistrů, nejcennějšího artiklu ve sbírce UEFA, ale ani tam zatím peníze neuspěly.

Pohled na stadion před začátkem finále fotbalového MS klubů.

Tradice tedy zatím vítězí i v případě nejnovějších návrhů. V případě Španělska se o vývozu do Ameriky jedná už od roku 2018, kdy tamní nejvyšší soutěž uzavřela patnáctiletý kontrakt s promotérskou společností Relevent. Ta se mimo jiné v Americe snaží prosazovat evropské zápasy a v právním sporu proti tamní fotbalové federaci USSF je zatím úspěšná.

Jak dlouho dokážou evropští fanoušci vzdorovat?

Příští zasedání výkonného výboru UEFA je v plánu 3. prosince.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Č. Budějovice vs. TáborskoFotbal - 9. kolo - 12. 9. 2025:Č. Budějovice vs. Táborsko //www.idnes.cz/sport
12. 9. 18:00
  • 2.96
  • 3.07
  • 2.37
Prostějov vs. KroměřížFotbal - 9. kolo - 12. 9. 2025:Prostějov vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
12. 9. 18:00
  • 1.66
  • 3.74
  • 4.69
Příbram vs. VlašimFotbal - 9. kolo - 12. 9. 2025:Příbram vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
12. 9. 18:00
  • 2.76
  • 3.28
  • 2.40
Jihlava vs. Slavia BFotbal - 9. kolo - 12. 9. 2025:Jihlava vs. Slavia B //www.idnes.cz/sport
12. 9. 18:00
  • 2.28
  • 3.24
  • 2.96
Leverkusen vs. FrankfurtFotbal - 3. kolo - 12. 9. 2025:Leverkusen vs. Frankfurt //www.idnes.cz/sport
12. 9. 20:30
  • 2.18
  • 3.77
  • 3.29
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě17. 9. 17:00
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Fotbalové přestupy ONLINE: Bilbao na Slavii vyrukuje s posilou z an-Nasru

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Překvapení a historický skalp. Slováci v kvalifikaci na MS zaskočili Německo

Slovenští fotbalisté na úvod kvalifikace mistrovství světa překvapivě porazili Německo 2:0. V soutěžním utkání nad ním zvítězili poprvé v samostatné historii, i když trenér Francesco Calzona nemohl...

Budou se hrát evropské ligy v zámoří? UEFA vyčkává, do diskuzí zapojí i fanoušky

U nás podobný nápad kvůli nízkému zájmu zahraničních fanoušků zřejmě nehrozí, ale větší soutěže si s tou myšlenkou už dlouho pohrávají. O pořadatelství ligových fotbalových zápasů mimo Evropu uvažují...

12. září 2025  14:31

Saúdská liga jako Premier League? Al-Ahlí by hrálo o nejlepší čtyřku, tvrdí Toney

Sám v Premier League tři sezony nastupoval, byť v té poslední zhruba půlku zápasů neodehrál kvůli trestu za sázení. Teď hraje Ivan Toney druhým rokem za al-Ahlí a nedávno se mu povedlo jedním výrokem...

12. září 2025  12:45

Za skvělé výkony odměna. Obránce Sylla už oficiálně patří Sigmě

Překvapí to, ale v záplavě posil a talentovaných odchovanců je největším objevem fotbalové Sigmy v aktuální sezoně obránce Abdoulaye Sylla. A počínaje čtvrtkem už 25letý Guinejec oficiálně patří...

12. září 2025  10:16

Teplický Marec II: Chci zpět do středu. 6, 8, či 10? To je mi jedno

Do sestavy se dostával, ale nechtěl hrát na pozici, která mu neseděla. Fotbalová Mladá Boleslav poslední dobou využívala Daniela Marečka na kraji zálohy, jenže on se lépe cítí ve středu. A v ligových...

12. září 2025  10:07

Dresy Ústí podle diskotékového pravidla: před krásnými si obleče ošklivé

Sága bizarních ústeckých dresů vrcholí. Slibované „nejkrásnější na světě“ uvedou ty prý nejošklivější. Fotbalisté Viagemu se do nich obléknou v sobotní druholigové partii na hřišti Chrudimi, jsou...

12. září 2025  9:15

Když nemám čísla, zlobím se na sebe. Zlín mi sedl, těší posilu Pišoju

Ohromně pracovitý fotbalista, který by pro tým na hřišti vypustil duši, rychlostní typ s přímým tahem na branku schopný zastat u pravé lajny všechny pozice, ale také hráč, jenž během zápasu občas...

12. září 2025  8:26

Šéf FAČR kritizoval: Výkon proti Saúdské Arábii hraničil s ostudou

Velkou nespokojenost vyjádřil předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda v hodnocení zářijových zápasů české reprezentace. Výkon týmu v přípravném utkání proti Saúdské Arábii (1:1) podle něho...

11. září 2025  21:54

Fotbalové přestupy ONLINE: Bilbao na Slavii vyrukuje s posilou z an-Nasru

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

11. září 2025  21:29

Nejšílenější trenérská výměna historie. Jak rozhlasák vedl hvězdy Brazílie k záchraně

Zní to jako námět ztřeštěné filmové komedie. Nebo báchorka, kterou si vymyslíte, když chcete dětem na dobrou noc odvyprávět vtipný fotbalový příběh. Ale vážně se to stalo, přesně před třiceti lety....

11. září 2025  18:20

Chelsea řeší prohřešky z Abramovičovy éry, čelí celkem 74 obvinění

Anglická fotbalová asociace (FA) obvinila Chelsea v 74 případech porušení předpisů týkajících se agentů a pravidel investování třetích stran do hráčů. Mělo k nim docházet v letech 2009 až 2022 v...

11. září 2025  17:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

11. září 2025  15:43

Slavia, Sparta, nebo někdo jiný? Kdo podle počítačového modelu ovládne českou ligu

Pořád jsou to jen čísla a simulace založené na jevech minulých, přesto mohou poskytnout zajímavý pohled po úvodní části nové fotbalové sezony. Skupina výzkumníků z Mezinárodního centra sportovních...

11. září 2025  13:01

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.