Budou se hrát evropské ligy v zámoří? UEFA vyčkává, do diskuzí zapojí i fanoušky

Připomeňme, že žádná z ligových evropských soutěží se zatím v zahraničí nehrála.
Přitom jasné kontury mimoevropských představení už dávno existují: španělská La Liga chce prosincové střetnutí mezi Villarrealem a Barcelonou dostat na americkou Floridu, italská Serie A by zase ráda únorový mač mezi AC Milán a Comem pořádala v australském Perthu.
Jenže to se bez jednoznačného povolení Unie evropských fotbalových asociací nestane.
Nejnovější výstup zazněl ve čtvrtek, kdy se sešel její výkonný výbor, aby právě španělskou a italskou žádost posoudil. „Než dojdeme k finálnímu rozhodnutí, rádi bychom si vyslechli názor všech zúčastněných stran.“
Chraňte fotbal, nejsme cirkus! Fanoušci po Evropě se bouří proti zápasům v zahraničí
„Rozumíme, že zámořská utkání jsou důležitá pro rozvoj a růst, nicméně máme zodpovědnost za to, že posoudíme všechny faktory,“ dodala UEFA.
Důležité ovšem je, že do jednání budou patřit také fanoušci, nejhlasitější kritici ambiciózních plánů fotbalových mocipánů z řad ligových soutěží, které se snaží sehnat peníze kde to jen jde.
„Naše pozice se nemění: evropský fotbal patří na naše stadiony, do našich měst a komunit. I jediný zápas mimo kontinent by byl příliš,“ cituje prohlášení neziskové organizace Football Supporters Europe (FSE) server The Athletic.
Podobně na myšlenku reagoval i Glen Micallef, eurokomisař pro oblast sportu, který plány označil za zradu regionálních fotbalových klubů.
Jen si představte, kdyby fanoušci Villarrealu místo klasického domácího zápasu museli zůstat u televize. Jen ti nejodvážnější by možná podnikli dalekou cestu přes oceán. Ale stojí to za to?
Ve sporu, kde pevné vazby mezi evropskými fanoušky a kluby hrají důležitou roli, zaujal jasnou pozici i předseda UEFA Aleksander Čeferin. „Není to správné. Fanoušci mají na své týmy chodit doma. Ne aby se na ně jezdili dívat do Ameriky nebo Austrálie,“ řekl serveru Politico.
Připustil jedinou výjimku: „Když nezbude žádná jiná možnost.“
Evropský fotbal mimo Evropu
V posledních letech je běžné, že Španělsko i Itálie vyvážejí utkání svých Superpohárů mimo Evropu.
Posledních pět ročníků ze šesti se v případě Supercopa de España hrály v Saúdské Arábii, tři ročníky Supercoppa italiana taktéž.
Soutěže se pro potřeby blízkovýchodního publika navíc rozšířily na formát čtyř týmů, které sehrály dvě semifinále a jedno finále.
U standardního jednozápasového formátu zůstávají ve Francii, i tam však loni poprvé soutěž vyvezli do katarského Dauhá.
Zato světová federace FIFA už před rokem v květnu ustanovila pracovní skupinu, která se zabývá změnami interních pravidel, které dosud mezikontinentální přesuny utkání zapovídaly.
Kdyby nakonec UEFA španělský či italský návrh podpořila, musela by ještě vyčkat na povolení světových činitelů. Ale dovedete si představit, že by prezident Gianni Infantino zrovna v otázce jakékoli globální expanze fotbalového trhu couval?
Z pěti největších evropských soutěží drží jednoznačný postoj jen Německo, které na začátku září jasně řeklo: „Tohle u nás neprojde!“ U sousedů zároveň po protestech fanoušků důrazně odmítli vstup zahraničního investora i uvolnění pravidla 50+1, které drží většinové vlastnictví klubů v rukou jejich členů.
V Anglii se o vyvezení Premier League pokoušeli před sedmnácti lety, jenže zavedení dodatečného 39. kola mimo Ostrovy se dočkalo rovněž velmi negativní reakce ze strany fanoušků i FIFA.
Některé ambiciózní plány hovořily o expanzi Ligy mistrů, nejcennějšího artiklu ve sbírce UEFA, ale ani tam zatím peníze neuspěly.
Tradice tedy zatím vítězí i v případě nejnovějších návrhů. V případě Španělska se o vývozu do Ameriky jedná už od roku 2018, kdy tamní nejvyšší soutěž uzavřela patnáctiletý kontrakt s promotérskou společností Relevent. Ta se mimo jiné v Americe snaží prosazovat evropské zápasy a v právním sporu proti tamní fotbalové federaci USSF je zatím úspěšná.
Jak dlouho dokážou evropští fanoušci vzdorovat?
Příští zasedání výkonného výboru UEFA je v plánu 3. prosince.