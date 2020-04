UEFA: Některé ligy se nemusí dohrát. Ve zvláštních případech, bez sankcí

Fotbalistům ve Španělsku se návrat na trávník nezamlouvá Hráči španělských fotbalových týmů z nejvyšší soutěže vyjádřili obavu z návratu na hřiště v době pandemie koronaviru. Nesouhlasí ani s návrhem La Ligy uspořádat uzavřené tréninkové kempy. Uvedla to hráčská asociace AFE. Kapitáni všech 42 mužstev první a druhé španělské ligy debatovali v úterý prostřednictvím videokonference se zástupci AFE o podmínkách návratu na hřiště. Kvůli šíření nemoci covid-19 se ve Španělsku nehraje fotbal od 10. března. La Liga pracuje na podmínkách návratu do tréninků, které by se konaly v uzavřených tréninkových kempech. Podle mluvčího hráčské asociace s tím kapitáni nesouhlasí a hráči se chtějí se svými obavami obrátit na ministerstva sportu a zdravotnictví. La Liga i Španělská fotbalová federace (RFEF) vyjádřily touhu dokončit aktuálně přerušený ročník. Předseda španělské fotbalové soutěže Javier Tebas před více než dvěma týdny oznámil, že by se La Liga mohla znovu rozběhnout buď na konci května, nebo v průběhu června. Dokončení sezony je podle něho důležité také z ekonomického hlediska, jinak by kluby přišly zhruba o miliardu eur (téměř 27,5 miliardy korun). V případě, že se liga nedohraje, rozhodla Španělská fotbalová federace už předem o tom, že místa v evropských pohárech si zajistí kluby na prvních šesti příčkách aktuálního pořadí. Španělsko eviduje nejvíce případů nákazy nového typu koronaviru v Evropě. V zemi se nakazilo přes 204 tisíc lidí, z nichž zemřelo přes 21 tisíc, což je po Itálii druhý nejvyšší počet obětí v Evropě. (ČTK)