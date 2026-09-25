Průměrná částka za příchozího hráče se v Chance Lize oproti minulému roku zvedla nejvíce z dvaceti nejlepších evropských soutěží.
Přesněji jde o 207% nárůst.
Na druhém místě je nejvyšší řecká liga, ve které se však nákup hráčů prodražil „jen“ o 103 %.
Česko je na předních příčkách i ve statistice užití hráčů pod dvacet čtyři let.
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Ti odehráli 66 % ze všech možných minut napříč všemi ligami. Lepší poměr mají jen v Nizozemsku (71 %) a Belgii (68 %).
Zmínku ve zprávě UEFA si zasloužili i Jablonec se Zlínem. Společně s portugalskou Estrelou de Amadorou jsou totiž jedinými evropskými týmy, které v minulé sezoně zaznamenaly více než pět střídání na zápas. Nejméně jich v Chance Lize zapsal Hradec Králové.
Domácí kluby v létě za hráče utratily 86 milionů eur (2,1 miliardy korun), což Česko umisťuje na dvanácté místo z padesáti čtyř. Z prodejů naopak utržily čistý zisk ve výši 55 milionů eur (1,3 miliardy korun), zhruba o 14 milionů eur (341 milionů korun) méně než loni.
Nejvyšší částky létají v Premier League.
Evropská fotbalová asociace uvádí, že odhadovaná útrata nejlepších anglických klubů ve výši 4,6 miliardy eur (112 miliard korun) je vyšší než součet výdajů dalších osmi největších evropských zemí dohromady, což podle výkonného ředitele UEFA pro finance Andrey Traversa vyvolává značné obavy.
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„Hodnoty přestupů nadále prudce rostou, zejména na anglickém trhu, což zvyšuje budoucí tlak na finanční výsledky klubů,“ popsal Traverso ve zprávě. „Tento vývoj také poukazuje na rostoucí koncentraci talentů a sílící polarizaci trhu, přičemž se vynořuje jasný systém dvou rychlostí.“
„Anglické kluby se podílely na více než 60 % transakcí a za každého přivedeného hráče zaplatily v průměru kolem 24 milionů eur (584 milionu korun), zatímco v ostatních evropských ligách to bylo pouze kolem čtyř až pěti milionů eur (110 milionů korun), což podtrhuje prohlubující se propast v kupní síle,“ dodal.
Traverso také uvedl, že jakákoli korekce přestupových částek či zpomalení poptávky ze strany kupujících by mohla mít vážné důsledky pro kluby, které mají dluhy.
Podle něho tím vznikl výrazně křehčí model, v jehož důsledku jsou týmy stále více závislé na pokračující inflaci trhu.
Počet evropských přestupů s částkou přesahující 50 milionů eur (1,2 miliardy korun) se také výrazně zvýšil, a to ze čtrnácti v létě roku 2024 na dvacet tři v roce 2025. Letos došlo k dalšímu skokovému nárůstu na třicet pět takových transakcí, z nichž dvacet devět připadlo právě na týmy z Premier League.