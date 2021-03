Turín v nastavení otočil dohrávku italské ligy se Sassuolem

Do dohrávky 24. kola vstoupili v Turíně lépe hosté a po dvou brankách Domenica Berardiho vedli ve 38. minutě 2:0. Další šance už ale Sassuolo neproměnilo a domácí je v druhém poločase potrestali. Zaza se poprvé trefil v 77. minutě jen pět minut poté, co přišel na hřiště jako střídající hráč. Deset minut na to se o vyrovnání postaral Rolando Mandragora a Zaza v nastavení obrat završil.

Turín zvítězil po dvou porážkách a na 17. místě má náskok jednoho bodu na sestupové příčky. Sassuolo zůstalo osmé a promarnilo šanci přiblížit se pohárovým místům. Od šestého AS Řím ho dělí jedenáct bodů.

Italská fotbalová liga - 24. kolo: FC Turín - Sassuolo 3:2 (77. a 90.+2 Zaza, 87. Mandragora - 6. a 38. Berardi).