Minuta a dost. Fenerbahce nasadilo do Superpoháru juniory, ti protestně odešli

Nedělní utkání tureckého Superpoháru trvalo jenom minutu. Fenerbahce do zápasu proti istanbulskému rivalovi Galatasaray nasadilo tým do 19 let a jakmile inkasovalo od argentinského útočníka Maura Icardiho, mladí hráči trávník opustili. Šlo o protest klubu proti údajně nespravedlivému zacházení od vedení tureckého fotbalu.