Sázkařská aféra v Turecku dál bobtná. Svaz potrestal 102 hráčů včetně reprezentanta

Pětadvacetiletý reprezentační obránce Elmali z Galatasaraye byl už na začátku týdne kvůli aféře stažen z nominace na nadcházející kvalifikační zápasy mistrovství světa proti Španělsku a Bulharsku. Nyní byl suspendován na 45 dní.
Jeho spoluhráč z istanbulského klubu a reprezentant do 21 let Metehan Baltaci má zákaz činnosti na devět měsíců.
Sázkařská aféra v Turecku: 18 zatčených, v kauze figuruje i šéf prvoligového klubu
Sázkařská aféra otřásla tureckým fotbalem na konci října. Kvůli nelegálnímu sázení na zápasy je vyšetřováno více než 150 profesionálních rozhodčích včetně sedmi sudích a 15 asistentů, kteří řídí zápasy elitní Süper Lig.
Prokuratura nařídila zadržet 21 osob včetně 17 rozhodčích, k výslechu byli předvoláni i předseda prvoligového Eyüpsporu či bývalý majitel Kasimpasy.
Celkem svaz tento týden kvůli podezření z nelegálních sázek předběžně suspendoval 1024 fotbalistů z různých soutěží. Třetí a čtvrtá liga jsou na dva týdny pozastavené, dvě nejvyšší soutěže mohou pokračovat.
