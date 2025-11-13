Sázkařská aféra v Turecku dál bobtná. Svaz potrestal 102 hráčů včetně reprezentanta

Autor: ,
  15:45
Turecký fotbalový svaz suspendoval 102 hráčů včetně reprezentanta Erena Elmaliho v rámci vyšetřování sázkařského skandálu. Kvůli zapletení do rozrůstající se aféry, která se původně týkala rozhodčích, má podle agentury AP zastavenou činnost 25 fotbalistů z nejvyšší soutěže a 77 hráčů z druhé ligy. Délka trestů se pohybuje od 45 dní do jednoho roku, vyšetřování stále pokračuje.

Eren Elmali z Galatasaraye v hlavičkovém souboji s Nnamdim Collinsem z Frankfurtu. | foto: Martin MeissnerAP

Pětadvacetiletý reprezentační obránce Elmali z Galatasaraye byl už na začátku týdne kvůli aféře stažen z nominace na nadcházející kvalifikační zápasy mistrovství světa proti Španělsku a Bulharsku. Nyní byl suspendován na 45 dní.

Jeho spoluhráč z istanbulského klubu a reprezentant do 21 let Metehan Baltaci má zákaz činnosti na devět měsíců.

Sázkařská aféra v Turecku: 18 zatčených, v kauze figuruje i šéf prvoligového klubu

Sázkařská aféra otřásla tureckým fotbalem na konci října. Kvůli nelegálnímu sázení na zápasy je vyšetřováno více než 150 profesionálních rozhodčích včetně sedmi sudích a 15 asistentů, kteří řídí zápasy elitní Süper Lig.

Prokuratura nařídila zadržet 21 osob včetně 17 rozhodčích, k výslechu byli předvoláni i předseda prvoligového Eyüpsporu či bývalý majitel Kasimpasy.

Celkem svaz tento týden kvůli podezření z nelegálních sázek předběžně suspendoval 1024 fotbalistů z různých soutěží. Třetí a čtvrtá liga jsou na dva týdny pozastavené, dvě nejvyšší soutěže mohou pokračovat.

Tresty za sázkařský skandál v Turecku. Federace suspendovala 149 rozhodčích
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Česko vs. San MarinoFotbal - - 13. 11. 2025:Česko vs. San Marino //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:00
  • 1.00
  • 45.00
  • 50.00
Norsko vs. EstonskoFotbal - Skupina I - 13. 11. 2025:Norsko vs. Estonsko //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:00
  • 1.02
  • 27.30
  • 60.00
Ázerbájdžán vs. IslandFotbal - Skupina D - 13. 11. 2025:Ázerbájdžán vs. Island //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:00
  • 6.91
  • 4.37
  • 1.49
Arménie vs. MaďarskoFotbal - Skupina F - 13. 11. 2025:Arménie vs. Maďarsko //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:00
  • 6.48
  • 4.64
  • 1.48
Anglie vs. SrbskoFotbal - Skupina K - 13. 11. 2025:Anglie vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
13. 11. 20:45
  • 1.27
  • 5.77
  • 11.60
Andorra vs. AlbánieFotbal - Skupina K - 13. 11. 2025:Andorra vs. Albánie //www.idnes.cz/sport
13. 11. 20:45
  • 15.60
  • 5.64
  • 1.24
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

Plzeň - Fenerbahce 0:0, domácí v závěru přežili šok. Mrzí je zahozené šance

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Měli dostatek příležitostí, aby mohli klidně i zvítězit. Nakonec plzeňští fotbalisté berou ze čtvrtého vystoupení v Evropské lize bod za remízu 0:0 s tureckým Fenerbahce. Soupeře přestříleli,...

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a pomalu couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že...

Rasismus! Turkům se nelíbí choreo se Švejkem, Fenerbahce si utahuje ze sudího

Choreo plzeňských fanoušků při zápase s Fenerbahce.

„Vojna s Turkem musí bejt! Zabili jste mně strejčka, tak tady máte přes držku!“ První větu hlavní postavy Švejka ze známé knihy Jaroslava Haška si volně pro své choreo vypůjčili plzeňští fanoušci při...

Sázkařská aféra v Turecku dál bobtná. Svaz potrestal 102 hráčů včetně reprezentanta

Eren Elmali z Galatasaraye v hlavičkovém souboji s Nnamdim Collinsem z...

Turecký fotbalový svaz suspendoval 102 hráčů včetně reprezentanta Erena Elmaliho v rámci vyšetřování sázkařského skandálu. Kvůli zapletení do rozrůstající se aféry, která se původně týkala...

13. listopadu 2025  15:45

Ať chytá Markovič! Čtenáři chtějí proti San Marinu vidět i Hellebranda se Sejkem

Patrik Hellebrand (vlevo) a Václav Sejk na tréninku české reprezentace.

Přípravného zápasu s fotbalovým trpaslíkem ze San Marina by využili, aby hned několika hráčům dopřáli debut v národním týmu. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě radí dočasnému kouči českých fotbalistů...

13. listopadu 2025  14:48

Když se u nás chlapi poperou… Fanoušci Žernosek klubu zaplatili pokutu za bitku

Fotbalisté Sokola Malé Žernoseky při děkovačce s fanoušky.

Nejdřív hřích, teď vykoupení. Fanoušci Malých Žernosek se složili na pokutu, kterou klub dostal po jejich nechutné hromadné rvačce s příznivci domácích Travčic v srpnovém zápase 8. ligy....

13. listopadu 2025  14:14

U fotbalistů Pardubic končí dva asistenti. Novým kondičním trenérem kapitán béčka

Gólová radost pardubických fotbalistů.

Na vlastní žádost končí u pardubických fotbalistů tři členové realizačního týmu. Jedná se o asistenty Milana Černého s Tomášem Jablonským a kondičního trenéra Ondřeje Macha. Místo posledního...

13. listopadu 2025  13:21

Policie vyšetřuje řádění fanoušků Slavie v Plzni jako výtržnictví, hledá dva zraněné

Hustý dým v úvodu utkání mezi Plzní a Slavií. Utkání muselo být přerušeno.

Odpálení pyrotechniky na tribunách a poničení stadionu během nedělního utkání fotbalové ligy mezi domácí Viktorií Plzeň a Slavií Praha vyšetřují plzeňští kriminalisté jako trestný čin výtržnictví a...

13. listopadu 2025  12:47

Z Košic mě vyhodili po telefonu, přiblížil Straka. Byl to šok, hlava mi to nebere

František Straka na lavičce Košic během utkání proti Dunajské Stredě.

Přišel, dvakrát zvítězil, čtyřikrát prohrál a po necelém měsíci se zase poroučel. Mise Františka Straky u fotbalistů Košic skončila dřív, než by si zkušený sedmašedesátiletý kouč přál. „Abych řekl...

13. listopadu 2025  12:45

Darida se po drsné srážce hlavami vrátil z nemocnice, měl by být v pořádku

Královéhradecký záložník Vladimír Darida před Jiřím Slámou z Olomouce

Zranění hlavy královéhradeckého fotbalisty Vladimíra Daridy ze středečního pohárového utkání v Brně není vážné. Východočeši na sociální síti X uvedli, že pětatřicetiletý záložník podstoupil vyšetření...

13. listopadu 2025  11:36

Karabec: Pořád nejsem tam, kde chci být. Kritika? Mrzelo mě, co si rodiče museli číst

Premium
Záložník Adam Karabec v dresu Lyonu.

Až ve chvíli, kdy opustil Česko, se Adamu Karabcovi povedlo nakopnout kariéru, která lehce uvadala. Zaujal v německém druholigovém Hamburku. Nečekaně rychle se chytil v Lyonu, u sedminásobných...

13. listopadu 2025

Zbrojovka - Hradec 0:3, van Buren poslal hattrickem hosty do čtvrtfinále

Mick van Buren z Hradce Králové si užívá trefu do sítě Zbrojovky Brno.

Fotbalisté Hradce Králové vybojovali předposlední místo ve čtvrtfinále domácího poháru. Na hřišti druholigové Zbrojovky Brno vyhráli 3:0 po hattricku Micka van Burena. Vítězové však přišli o tři...

12. listopadu 2025  19:55,  aktualizováno  23:15

Euro 2028 vyvrcholí ve Wembley, zahajovací zápas přivítá Cardiff

Pohled na stadion Wembley před začátkem přípravného utkání Anglie proti...

Fotbalové mistrovství Evropy v roce 2028 zahájí zápas na stadionu Millennium v Cardiffu a vyvrcholí ve Wembley, kde se uskuteční obě semifinále a 9. července duel o zlato. Detaily k turnaji, který...

12. listopadu 2025  22:22

To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody
To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody

Najít skutečně jemné vlhčené ubrousky pro citlivou dětskou pokožku je někdy opravdu oříšek. A co teprve když se k tomu přidá plenková dermatitida....

Záměr byl jasný, naším cílem a prioritou je liga, vysvětlil Svědík sestavu

Trenér Martin Svědík ze Zbrojovky Brno v pohárovém duelu proti Teplicím.

Druholigově téměř dokonalý podzim chtěli ozdobit fotbalisté Zbrojovky Brno pohárovou třešničkou. Lídr druhé ligy však proti Hradci Králové poznal soutěžní rozdíl zejména v produktivitě. Exslávista...

12. listopadu 2025  21:55

Sparťanky nezvládly duel s YB Bern, jsou na pokraji vyřazení

Laura Freyová (YB Bern) se chystá k přihrávce.

Fotbalistky pražské Sparty v úvodním utkání osmifinále Evropského poháru prohrály doma 0:3 s Young Boys Bern. Odveta je na programu příští týden ve Švýcarsku. Vítěz dvojzápasu se ve čtvrtfinále utká...

12. listopadu 2025  20:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.