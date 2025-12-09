Ve vazbě i reprezentant. Soud v Turecku zbavil kvůli sázkám svobody 11 fotbalistů

Mezi pěti hráči z nejvyšší soutěže jsou reprezentační obránce Galatasaraye Metehan Baltaci, záložník Fenerbahce Mert Hakan Yandas, který je obviněn z uzavírání sázek na zápasy prostřednictvím třetí strany, či hráč Konyasporu Alassane Ndao. Zadržen byl i bývalý předseda Demirsporu Murat Sancak.
|
Sázkařská aféra v Turecku dál bobtná. Svaz potrestal 102 hráčů včetně reprezentanta
Baltaci vypověděl, že si vsadil na několik zápasů ještě v mládežnickém věku, ale coby člen prvního mužstva Galatasaraye nikoli. Yandas a Sancak popřeli, že by na fotbalová utkání sázeli.
Sázkařská aféra v tureckém fotbale vypukla na konci října. Turecký svaz uvedl, že na utkání sázelo více než 150 rozhodčích včetně těch z elitní Süper Lig. Do vyšetření případu má zastavenou činnost 149 sudích a přes 1000 hráčů: mezi nimi i 27 fotbalistů z první ligy a velkoklubů Galatasaraye a Besiktase.