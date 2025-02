Skákali jak banda opic. Mourinha obvinili z rasismu, derby hlídalo 30 tisíc policistů

„Po zápase jsem za sudími šel, abych je pochválil,“ usmíval se slavný stratég José Mourinho, který Fenerbahce trénuje od léta.

A jak známo, pro štiplavá slůvka nechodí daleko.

„Byl tam i čtvrtý rozhodčí, tureckého původu, ke kterému jsem se pak otočil a řekl mu: ‚Kdybys to měl na starost ty, byla by to katastrofa!‘“

Portugalský mág nejednou utrousil, že tamní prostředí je prolezlé a toxické. I proto přivítal, když na hřišti komunikoval s Vinčičem.

Slovinský rozhodčí Slavko Vinčič v utkání mezi Galatasarayem a Fenerbahce.

„Důležité pro důvěryhodnost, pro obrázek navenek,“ kývl.

Pochválil ho, když v úvodu nepotrestal mladíka Yusufa Akciceka. „S tureckým rozhodčím už by to byla žlutá v první minutě. Soupeř tam přehnaně spadl a domácí lavička kolem našeho kluka skákala jak banda opic.“

Což vyprovokovalo reakci.

Ještě ten den se Galatasaray ohradil v prohlášení, kde hostujícího trenéra obvinil z rasismu: „Od svého nástupu do funkce se vytrvale dopouští urážlivých výroků na adresu tureckého lidu. Jeho projev se vystupňoval z pouhých nemorálních poznámek do jednoznačně nelidské rétoriky.“

Portugalský trenér Jose Mourinho v barvách tureckého Fenerbahce.

Klub pohrozil, že věc dá k projednání vyšším fotbalovým orgánům, tedy UEFA a FIFA.

„A tímto prohlašujeme, že máme v úmyslu zahájit trestní řízení.“ Na závěr vyzval rivala, aby slova svého trenéra odsoudil, což se zatím nestalo.

Mourinho už jednou v Turecku pykal, za kritiku tamních poměrů dostal pokutu a stopku na jeden zápas.

Tehdy na začátku listopadu si stěžoval, že rozhodčí jsou proti jeho týmu zaujatí a prohlásil, že ve své práci musí bojovat s celým systémem. Navíc se nechal slyšet, že turecká liga „smrdí“ a nechápe, proč by se na ni nějací zahraniční fanoušci měli dívat.

A rýpl si, že by práci ve Fenerbahce nikdy nepřijal, kdyby mu funkcionáři řekli celou pravdu o tom, jak to v lize chodí.

Fanoušci na derby mezi Galatasarayem a Fenerbahce.

Práci ale vzal a daří se mu držet tým na druhém místě. Když odhlédnete od systémového pozadí, byla to v pondělí na hřišti moc zajímavá konfrontace. Na domácí straně třeba nigerijský snajpr Victor Osimhen, na druhé zase zkušený Edin Džeko nebo slovenský zadák Milan Škriniar.

Hostující mužstvo v čele s legendárním trenérem ani není potřeba představovat šířeji, vždyť se na podzim blýsklo vítězstvím 2:1 na Slavii.

A mohlo překvapit i na hřišti lídra domácí soutěže.

Jenže k jeho smůle vynikl brankář Fernando Muslera, jenž před rokem v úvodním zápase play off Evropské ligy trápil i pražskou Spartu.

Tým z evropské části Istanbulu tak dál vévodí turecké lize s šestibodovým náskokem.