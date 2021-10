Ostuda, hrůza, čin primitivů. Slovensko řeší skandál ve fotbalové lize

„To se nemělo stát. Viděli jsme odvrácenou a velmi špatnou reklamu pro slovenský fotbal. Celý týden jsme měli opěvovat derby, místo toho budeme hledat viníka. Bude se o tom mluvit i v zahraničí a nebude to pro nás nic příjemného,“ řekl v televizním studiu někdejší slovenský reprezentant Róbert Vittek.

Do 161. vzájemného duelu, který se na Slovensku bere jako velké derby, šel Slovan Bratislava z první pozice, Trnava měla stejně bodů a jen o tři góly horší rozdíl skóre. Jenže uběhlo sotva patnáct minut, když sudí Filip Glova zápas přerušil a hráče poslal do kabin.

Na hřišti se totiž neodehrávala fotbalová bitva, ale bitka fanoušků obou táborů. Zakuklenci se mlátili hlava na hlavu, na fotografiích lze vidět, jak jeden z chuligánů leží na trávníku a několik dalších do něj kope a dupe na něj.

„Smutný večer slovenského fotbalu,“ řekl Vittek, který léta hrával za Slovan.

„Fotbal prohrál. Jak chceme dostat víc fanoušků na stadiony, když se děje tohle. Kam se poděl respekt? To byl vandalismus, který se přes fotbal dostává mezi lidi,“ prohlásil jiný bývalý slovenský reprezentant Marek Sapara.

K dění se vyjádřil i slavný slovenský hokejista. Někdejší kanonýr Marián Gáborík byl přímo na stadionu.

„Hrály proti sobě dva nejlepší týmy, měla to být oslava fotbalu. Místo toho to byla oslava hulvátství, zbabělosti a totální neférovosti. Už nechci být svědkem něčeho takového. A ty děti, které toho byly svědky… To je něco hrozného. Své dítě bych na takový zápas nepustil,“ uvedl na instagramu vítěz Stanley Cupu s Los Angeles. „Velmi smutné.“

Přibližně po pětačtyřiceti minutách od přerušení přišel hlavní sudí na hřiště a zápas předčasně ukončil.

Trnava chtěla duel dohrát, Slovan z obav o bezpečnost hráčů pokračovat odmítl.

Vedení ligy bude řešit, jestli se zápas bude opakovat, nebo ho bude kontumovat. Porážka 0:3 by nejspíš připadla Trnavě, která nezvládla organizaci utkání.

„Měl by to být svátek fotbalu a je z toho ostuda. Tohle se neděje nikde na světě,“ řekl trnavský kouč Michal Gašparík.

„Chtěli jsme zápas dohrát, na Slovan jsme si věřili. Ale soupeř v čele s majitelem pokračovat nechtěl. Prý se necítí bezpečně. My můžeme jen doufat, že nám to nezkazí dobře rozjetou sezonu a že na to klub nedoplatí. Doufám, že ke kontumaci nedojde a že nám nezavřou stadion.“

Vedení trnavského klubu události tvrdě odsoudilo.

„V první řadě bychom se chtěli omluvit všem slušným fanouškům za to, že museli být svědky takového neakceptovatelného chování některých jedinců. Chceme dělat fotbal pro zábavu a pro potěšení jiných, kteří o to stojí. Místo toho museli rodiče uplakaným dětem vysvětlovat, co se to děje.“

„Nebudeme ukazovat prstem na to, kdo celou neudržitelnou situaci způsobil. Jsme si jistí, že bez viny není ani jedna strana. Proto budeme maximálně součinní při vyšetřování těchto událostí a budeme trvat na rázném potrestání viníků, bez ohledu na to, ke kterému klubu se hlásí. Nemáme nejmenší zájem, aby se takoví fanoušci jakýmkoliv způsobem ztotožňovali s naším klubem, a víc se na stadion nedostanou.“

Ivan Kmotrík mladší

To generální ředitel bratislavského klubu Ivan Kmotrík mladší se vlastních fanoušků zastal.

„Slovan stojí za svými fanoušky. Z našeho pohledu šlo o jednoznačné selhání pořadatelské služby, která fanouškům z domácího sektoru umožnila dostat se k našemu sektoru. Stejně tak odsuzujeme následný zásah proti našim příznivcům.“

„Respektujeme rozhodnutí o předčasném ukončení zápasu, v této chvíli ho považujeme za správné, protože celý problém vznikl selháním pořadatelské služby domácího klubu. Zápas ukončil hlavní rozhodčí, náš pohled byl jasný: nechtěli jsme pokračovat po tom, co byli naši fanoušci neprávem potrestáni a vytlačeni ze stadionu. Hrajeme a bojujeme pro ně. Hrát bez nich by pro nás nemělo skutečný smysl,“ sdělil Kmotrík.