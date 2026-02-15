Třináctá výhra v řadě pro Lyon. Na vítězství proti Nice se asistencí podílel Šulc

  23:13
Fotbalisté Lyonu ve francouzské lize zvítězili 2:0 nad Nice a připsali si třináctou soutěžní výhru po sobě. Český záložník Pavel Šulc asistoval u prvního gólu Corentina Tolissa v nastavení úvodního poločasu. Svěřenci kouče Paula Fonsecy jsou v tabulce třetí a po 22. kole zvýšili náskok na čtvrtou Marseille na pět bodů.

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice | foto: Profimedia.cz

Šulc od začátku sezony Ligue 1 zaznamenal už deset branek, v neděli proti Nice k nim přidal třetí asistenci. Centr Abnera Viníciuse prodloužil hlavou na zadní tyč na volného spoluhráče Tolissa.

Bývalý hráč plzeňské Viktorie se výrazně podílel i na druhém gólu Lyonu. Na pravé straně vyvezl míč z hranice vlastní poloviny a přízemním centrem jej poslal do vápna, odražený balón obrana Nice nedokázala odehrát do bezpečí, čehož využil Noah Nartey a ve třetím ligovém duelu v dresu Lyonu zaznamenal druhý gól.

Francouzská Ligue 1
22. kolo 15. 2. 2026 20:45
Olympique Lyon Olympique Lyon : OGC Nice OGC Nice 2:0 (1:0)
Góly:
45+1. Tolisso
64. Nartey
Góly:
Sestavy:
Greif – Hateboer, Mata, Niakhaté – Maitland-Niles (90+1. N. Kamara), Morton, Tessmann, Abner – Tolisso (C) (66. Merah), Nartey – Šulc (81. Jaremčuk).
Sestavy:
Dupé – Clauss, Peprah Oppong, Dante (C) (75. A. Bah), Abdí – Sanson (83. Jansson), Vanhoutte – Cho (74. Omoruyi), Sofján Diop, Louchet (75. Búdawí) – Wahi (6. Boudache).
Náhradníci:
Descamps – de Carvalho, Ghezzál, Karabec, Himbert, Hamdani.
Náhradníci:
Y. Diouf – A. Mendy, Bernardeau, Everton.
Žluté karty:
45+3. Maitland-Niles, 52. Tessmann, 87. Abner
Žluté karty:
21. Sanson

Rozhodčí: T. Léonard – B. Pages, A. Drouet

Francouzská Ligue 1
22. kolo 15. 2. 2026 17:15
FC Méty FC Méty : AJ Auxerre AJ Auxerre 1:3 (0:1)
Góly:
90+4. Mbala
Góly:
4. S. Sané (vla.)
76. Sinayoko
90. Danois
Sestavy:
Fischer – Kouao (62. Colin), S. Sané, Mboula, Ballo-Touré (62. Michal) – Munongo, Hein (70. Kvilitaia) – Abuašvili (82. Mbala), Deminguet (46. Alpha Touré), Citaišvili – H. Diallo.
Sestavy:
Léon – L. Sy (82. Senaya), Diomandé, Akpa, Okoh – Ahamada (82. Dioussé), Owusu, Danois (90+1. Zaddy) – Faivre (72. L. Coulibaly), Sinayoko, Mara (72. Casimir).
Náhradníci:
Ba – Asoro, B. Sarr, Yegbe.
Náhradníci:
De Percin – Devernois, Mensah, Oppegaard.
Žluté karty:
6. Kouao, 65. Michal
Žluté karty:
78. Casimir, 85. Dioussé, 90+1. Sinayoko
Francouzská Ligue 1
22. kolo 15. 2. 2026 17:15
FC Lorient FC Lorient : Angers Angers 2:0 (1:0)
Góly:
9. Pagis
58. Makengo
Góly:
Sestavy:
Mvogo – Silva, Tálbí, Yongwa (85. B. Meïté) – Le Bris (85. Katseris), Cadiou, Abergel (C), Kouassi – Makengo (67. Avom), Pagis (74. Karim) – Dieng (74. Soumano).
Sestavy:
H. Koffi – Arcus, O. Camara, Lefort, Ekomie (67. Sbaï) – Belchdím (67. Hanin), van den Boomen (81. Courcoul) – Raolisoa, Mouton (75. Machine), Belqebla (C) – Koyalipou (75. Peter).
Náhradníci:
B. Kamara – Adjei, M. Bamba, Tosin.
Náhradníci:
Zinga – Abdoulaye Bamba, Biumla, Capelle.

Rozhodčí: Frappartová – Torregrossa, Boutry

Francouzská Ligue 1
22. kolo 15. 2. 2026 15:00
Le Havre Le Havre : Toulouse Toulouse 2:1 (1:1)
Góly:
42. Soumaré
53. Soumaré
Góly:
45+3. Sidibé
Sestavy:
Diaw (46. Mpasi) – Zagadou (84. T. Pembélé), Lloris, Sangante (C) – Négo, Gourna-Douath, Ebonog (65. Samatta), Zouaoui – Ndiaye (90+5. Kíštá) – Soumaré, Búfál (65. Mosengo).
Sestavy:
Restes – McKenzie, Cresswell, Nicolaisen (C) (63. Methalie) – Sidibé (83. Vignolo), P. Diop, Cásseres (62. Sauer), Messali (30. Hidalgo) – Dønnum, Gboho – Emersonn (63. Russell-Rowe).
Náhradníci:
F. Doucouré, Kyeremeh, Obougou, Quetant.
Náhradníci:
Haug, Mchindra – Kamanzi, Koumbassa.
Žluté karty:
55. Ebonog, 88. Zouaoui
Žluté karty:
49. Cásseres, 55. Restes, 70. Methalie, 90+1. Hidalgo
Červené karty:
2. Sangante
Červené karty:

Rozhodčí: Brisard – Le Téllier, Ocak

Počet diváků: 18345

22. kolo

21. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Racing LensLens 22 17 1 4 42:17 52
2. Paris Saint-GermainPSG 22 16 3 3 49:19 51
3. Olympique LyonLyon 22 14 3 5 36:20 45
4. Olympique MarseilleMarseille 22 12 4 6 48:29 40
5. LilleLille 22 10 4 8 35:31 34
6. Stade RennesRennes 22 9 7 6 34:35 34
7. RC ŠtrasburkŠtrasburk 22 9 4 9 36:29 31
8. AS MonacoMonaco 22 9 4 9 35:34 31
9. FC LorientLorient 22 8 7 7 29:33 31
10. ToulouseToulouse 22 8 6 8 32:26 30
11. AngersAngers 22 8 5 9 22:27 29
12. Stade BrestBrest 22 7 6 9 29:34 27
13. Le HavreLe Havre 22 6 8 8 20:27 26
14. OGC NiceNice 22 6 5 11 27:40 23
15. Paris FCParis FC 22 5 7 10 26:39 22
16. AJ AuxerreAuxerre 22 4 5 13 17:30 17
17. NantesNantes 22 3 5 14 20:40 14
18. FC MétyMéty 22 3 4 15 22:49 13

17. - 18.: Zostup

Zobrazit více
Sbalit

Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

Třináctá výhra v řadě pro Lyon. Na vítězství proti Nice se asistencí podílel Šulc

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice

Fotbalisté Lyonu ve francouzské lize zvítězili 2:0 nad Nice a připsali si třináctou soutěžní výhru po sobě. Český záložník Pavel Šulc asistoval u prvního gólu Corentina Tolissa v nastavení úvodního...

15. února 2026  23:13

Surovčík hrál poprvé od minely, Spartu proti Hradci podržel. Ideální zápas, culil se

Gólman Jakub Surovčík ze Sparty v akci.

Když naposledy nastoupil za Spartu v soutěžním utkání, minelou na půdě Artisu Brno svým spoluhráčům zkomplikoval zápas osmifinále fotbalového poháru. Další šanci dostal Jakub Surovčík v neděli v lize...

15. února 2026  22:31

Působení ve Slavii mi otevřelo oči, řekl karvinský Kačor, když jí dal gól

Karvinský záložník Pavel Kačor se raduje z gólu proti Slavii.

Na polovině hřiště obral o míč Tomáše Chorého, namířil si to přímo k bráně a před pokutovým územím vystřelil přesně k levé tyči. Góóól! Karvinský odchovanec Pavel Kačor ve svém devátém prvoligovém...

15. února 2026  21:12

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

15. února 2026  20:52

Liberec - Ostrava 1:0, rozhodl Mahmič, jehož gól se dlouho zkoumal

Liberecká radost v zápase proti Baníku Ostrava. Zleva Krollis, Stránský, Mašek...

Liberečtí fotbalisté po minulé porážce v Plzni na své cestě za evropskými poháry zabrali a v utkání 22. kola Chance ligy porazili o záchranu bojující Ostravu 1:0. Krátce po poločase rozhodl Mahmič,...

15. února 2026  14:51,  aktualizováno  17:35

Mladá Boleslav - Teplice 0:0, nudný zápas, celkem jen tři střely na bránu

Teplický Matěj Pulkrab hlavičkuje v utkání s Mladou Boleslaví.

Bez velkých šancí, bez nebezpečných střel, bez vzrušujících okamžiků. Zápas fotbalové ligy mezi Mladou Boleslaví a Teplicemi jinak než bezbrankovou remízou snad ani skončit nemohl. Hrstka fanoušků v...

15. února 2026  15:15,  aktualizováno  17:29

Dva góly z rohu? Bude ostré vysvětlování, zlobil se pardubický kouč Trousil

Pardubický trenér Jan Trousil během utkání proti Slavii

Pardubičtí fotbalisté v první půli Jablonec přehrávali, nebyli však důslední v zakončení a nakonec se všechno obrátilo proti nim. Po dvou nezvládnutých rohových kopech prohráli v domácím utkání 22....

15. února 2026  17:01

Pardubice - Jablonec 0:2, hosté se dlouho jen bránili, v závěru udeřili z rohů

Nepřehledná situace před pardubickou brankou, jablonecký Pantalon se drží ua...

Úspěšná série pardubických fotbalistů skončila, ve 22. kole Chance ligy je nachytal třetí Jablonec. Ač byl dlouho horším týmem, bránil se a při šancích soupeře měl mnohdy štěstí, tak v závěru dal dva...

15. února 2026  12:18,  aktualizováno  14:57

Střídal, nedal penaltu a byl střídán. Návrat do ligy i zlínský debut Peškovi zhořkl

Zlínský záložník Jakub Pešek se chystá na penaltu, kterou v závěru duelu ve...

Mohl se stát novým zlínským hrdinou, místo toho Jakub Pešek jenom prohloubil střeleckou mizérii nováčka Chance ligy v úvodu jara. Šest dnů poté, co ve Zlíně podepsal dvouletou smlouvu, v sobotu na...

15. února 2026  10:10

Moře šancí, kapka gólů. Nedávám si to do hlavy, tvrdí muž pro Chelsea Radosta

Teplice, 7.2. 2026, FK Teplice - MFK Karviná, utkání 1. fotbalové ligy. Matěj...

Radostně se řítí na branku jak lavina, neradostně často fanoušci vzdychnou, když šanci spálí. Teplický fotbalový šinkanzen Matěj Radosta cílovou stanici trefí jen občas. Moře šancí, kapka gólů, ale...

15. února 2026  9:55

Zklamání na Slovácku. Vrátili jsme se k alibismu, kabonil se trenér Skuhravý

Brankář Slovácka Milan Heča zasahuje v utkání s Bohemians.

Selhali, když se to nejméně hodilo. Po dvou pozitivních představeních s Ostravou a v Jablonci, za které byli fotbalisté Slovácka odměněni jen dvěma body, nezvládli domácí zápas, který je mohl alespoň...

15. února 2026

Slavia poprvé bez Provoda, navíc i Chorý měl potíže. Trpišovský nejen o marodech

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský udílí pokyny střídajícím hráčům.

Oslabeni o několik hráčů základní sestavy a především o záložníka Lukáše Provoda, který chyběl poprvé v sezoně, vyhráli fotbalisté Slavie Praha v Karviné 3:1. Ale byla to šichta. „Provi má problém ve...

15. února 2026

