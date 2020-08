Třetí anglická liga mi pomůže, věří talentovaný brankář Kovář

„Jsem moc rád, že se našel tak dobrý klub, který má potenciál a navíc chce hrát fotbal. To byl můj hlavní záměr, aby se našel tým, který bude chtít hrát konstruktivně. Podařilo se a jsem moc rád, že se vše povedlo rychle dotáhnout do úspěšného konce,“ říká Kovář, jenž za Swindon odchytal už sobotní přípravné utkání s Bristol City (1:1).

Už jste říkal, že jedním z hlavních kriterií pro výběr hostování bylo, že Swindon chce hrát konstruktivně. Takový požadavek bývá spíše u ofenzivních hráčů než u brankářů. Je to kvůli tomu, abyste mohl ještě více pilovat svou dobrou rozehrávku?

Je to jedna z mých předností a každý chce těžit hlavně ze svých předností. Proto jsem rád, že trenér Swindonu se snaží aplikovat technický fotbal. To je pro mě skvělá zpráva. Budu moci pořádně rozehrávat, podílet se na konstruktivním způsobu výstavby hry.

Už jste měl možnost poznat nový tým blíže?

Jsem tu už od pondělí a trénuji s týmem. Pocity a dojmy mám skvělé. Vše je až nad očekávání, na úžasné úrovni – počínaje spoluhráči, realizačním týmem, hřištěm či zázemím. Není si vůbec na co stěžovat.

Je pro vás nyní hostování ve třetí soutěži ideální variantou?

Nastal nejvyšší čas, abych se oťukal v dospělém fotbale, získal zkušenosti, které mi pak pomohou dostat se do A-týmu Manchesteru. Třetí anglická liga nabízí nespočet velmi kvalitních zápasů, hrají zde zkušení i velmi talentování mladí hráči. Fotbalista hraje před plnými stadiony, je pod tlakem. Od začátku jsme s mojí agenturou Sport Invest měli tento cíl a jsem velmi rád, že vše klaplo.

Jakou má League One ve vašich očích kvalitu?

Zatím mohu soudit jen z televizních zápasů a několika tréninků, ale kvalita je tu v každém případě veliká. Soutěž bude hrát hned deset klubů, které ještě nedávno hrály Premier League a jež se snaží dostat se zpět. Ať už jsou to Hull City, Ipswich, Sunderland, nebo jiné tradiční anglické fotbalové značky. Tahle liga bude mít vysokou úroveň. V Anglii se jedná o sledovanou a respektovanou soutěž. Rozhodně očekávám, že mě čekají velmi náročné zápasy v dospělém fotbale, které mi pomohou v dalším rozvoji.

Je pro vás důležité, že jdete hostovat v rámci Anglie?

Přál jsem si, aby moje první hostování bylo v Anglii. Jsem tu už nějaký ten pátek, znám řeč a mělo by to být pro mě snazší, než kdybych se někam stěhoval.

Post brankáře Swindon trápil, budete tedy novou jedničkou?

Pevně tomu věřím. Měl bych být jednička, ale raději to zaklepu, protože se může stát cokoli. Přesvědčit mohu trenéry a spoluhráče pouze na hřišti. Snad ale odehraji pořádnou porci zápasů a posunu se o kus blíže svému cíli.

A tím cílem je co?

V každém případě chci jednou nastupovat za Manchester United.