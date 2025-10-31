Tresty za sázkařský skandál v Turecku. Federace suspendovala 149 rozhodčích

„Rozhodování je čestné povolání. Každý, kdo tuto čest pošpiní, se do tureckého fotbalu už nikdy nezapojí,“ řekl Haciosmanoglu. Vyšetřování federace zatím odhalilo, že na fotbalové zápasy sází 152 rozhodčích, z nichž dvacet působí v nejvyšší soutěži. Sedm jako hlavní, patnáct v roli asistentů. Účty u sázkových kanceláří má podle výsledků vyšetřování 371 sudích.
Šéf tureckého fotbalu nicméně neupřesnil, zda je někdo z nich podezřelý ze sázení na zápasy, které sám řídil.