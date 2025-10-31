Tresty za sázkařský skandál v Turecku. Federace suspendovala 149 rozhodčích

Autor: ,
  14:46
Turecká fotbalová federace suspendovala 149 rozhodčích kvůli sázení na zápasy. Tresty zákazu činnosti se pohybují mezi osmi měsíci až rokem. Předseda federace Ibrahim Haciosmanoglu v prohlášení uvedl, že vyšetřování dalších podezřelých pokračuje. Média už dříve informovala, že z nelegálních sázek je podezřelých 571 rozhodčích.

Fanoušci na derby mezi Galatasarayem a Fenerbahce. | foto: Reuters

„Rozhodování je čestné povolání. Každý, kdo tuto čest pošpiní, se do tureckého fotbalu už nikdy nezapojí,“ řekl Haciosmanoglu. Vyšetřování federace zatím odhalilo, že na fotbalové zápasy sází 152 rozhodčích, z nichž dvacet působí v nejvyšší soutěži. Sedm jako hlavní, patnáct v roli asistentů. Účty u sázkových kanceláří má podle výsledků vyšetřování 371 sudích.

Turci drží náskok, Poláci se opět přiblížili. Jak je na tom český pohárový koeficient?

Šéf tureckého fotbalu nicméně neupřesnil, zda je někdo z nich podezřelý ze sázení na zápasy, které sám řídil.

