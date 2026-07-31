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Tresty pro Chelsea. Anglický klub dostal pokutu a podmínečný zákaz přestupů

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  17:01

Skleslí fotbalisté Chelsea po inkasované brance v utkání s Manchesterem City. | foto: Isabel InfantesReuters

Chelsea se v pátek dozvěděla trest za mnohonásobné porušení pravidel o platbách agentům v dobách, kdy byl majitelem klubu Roman Abramovič. Anglická Fotbalová asociace (FA) jí udělala pokutu deset milionů liber (283 milionů korun) . Dvojnásobný vítěz Ligy mistrů tak unikl hrozícímu odpočtu bodů a podmínečně má na dvě přestupová období zastavené transfery. Prohřešky se týkaly období mezi lety 2009 a 2022.

Upozornil na ně sám klub, když ho v květnu roku 2022 koupili americký investor Todd Boehly a společnost Clearlake Capital. Chelsea nahlásila 74 případů tajných plateb neregistrovaným agentům a třetím stranám při přestupech.

Nezávislá regulační komise původně požadovala pro londýnský klub podmínečný odpočet šesti bodů, ale tuto sankci FA po odvolání Chelsea zrušila. Proti desetimilionové pokutě se klub neodvolal.

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Chelsea už letos v březnu dostala za stejné prohřešky pokutu 10,75 milionu liber (304 milionů korun) od Premier League, roční zastavení přestupů v rámci hlavního týmu s dvouletou podmínkou a devítiměsíční zákaz přestupů pro hráče akademie s okamžitou platností.

Abramovič byl majitelem Chelsea od roku 2003, kdy klub koupil údajně za 140 milionů liber (téměř čtyři miliardy korun). Tým ze Stamford Bridge pod jeho vedením prožil nejúspěšnější období v historii, získal pět ligových titulů, dvakrát vyhrál Ligu mistrů a pětkrát Anglický pohár. Ke čtyřem ligovým titulům a jednomu triumfu v Lize mistrů pomohl brankář Petr Čech, který v klubu po skončení kariéry pracoval jako poradce.

Po ruském vojenském útoku na Ukrajinu na konci února 2022 byl Abramovič kvůli vazbám na prezidenta Vladimira Putina zařazen v Británii na sankční seznam. Po výzvách, aby se vzdal kontroly nad klubem, svěřil nyní devětapadesátiletý oligarcha Chelsea správní radě klubové charitativní nadace. Klub pak fungoval na základě speciální vládní licence. Poté přešel do rukou Boehlyho, který za něj zaplatil 2,5 miliardy liber (zhruba 70,8 miliardy korun).

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